Oljeras på klatrende børs

Ved lunsjtider på Oslo Børs står hovedindeksen i 721,19 poeng, opp 1,26 prosent.

Det var ventet at det i dag skulle holdes oljeprismøte i OPEC+, men slik gikk det ikke. Oljeprisen faller dermed markant og oljeaksjene følger i samme spor.

Oljeprisen

Et fat Brent-olje omsettes for 33,02 dollar, ned 5,7 prosent, mens WTI-oljen faller 4,8 prosent til 27,41 dollar.

Til sammenligning stod et fat Nordsjøolje i 34 dollar da børsen stengte fredag.

Russland og Saudi-Arabia er «veldig, veldig nære» en avtale om oljeproduksjonskutt, sier Kirill Dmitriev, administrerende direktør i det statlige fondet Russian Direct Investment Fund, til CNBC mandag.

Dane Cekov, analytiker i Nordea, skriver imidlertid i en rapport at det kan bli vanskelig å lande en ny avtale.

«Russland og Saudi-Arabia ønsker at USA skal bli med å kutte produksjonen, mens amerikanske produsenter er uvillige. President Trump foretrekker derfor heller å innføre importrestriksjoner», skriver analytikeren.

Diplomater jobber nå i kulissene for et toppmøte fredag mellom energiministrene i G20 slik at flere land kan ta sin del av byrden.



Equinor er ned 0,1 prosent til 135,95 kroner mens Aker BP svekkes 2,6 prosent til 151,20 kroner.

DNO er dagens desiderte taper med et fall på 12,4 prosent til 4,23 kroner mye på grunn av oljeprisfallet.

Mars har vært en tøff måned for oljeselskapet, men april har startet godt tross dagens fall. Den første uka i april er selskapet opp 58 prosent.

Oljeservice er også store tapere i dag. Solstad Offshore er ned 10,9 prosent til 0,53 kroner. BW Offshore er ned 9,1 prosent til 21,08 kroner. Shelf Drilling er ned 7,1 prosent til 3,90 kroner.

Vinnere

NattoPharma produserer vitaminet K2, som brukes i kosttilskudd og til berikning av matvarer. I første kvartal 2020 har selskapet omsatt for 55 millioner, opp 100 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. Ebtida forventes å overstige 10 millioner kroner for perioden.

«Økningen i etterspørselen er en kombinasjon av organisk vekst og påvirkning fra coronasituasjon der enkeltkunder har lagt inn bestillinger for å sikre seg at de har produktet i tilfellet det blir avbrudd i forsyningen», skriver selskapet i en børsmelding.

Aksjonærene reagerer med å sende NattoPharma opp 39,3 prosent til 9,75 kroner.

Borr Drilling har vært i hardt vær helt siden før coronakrisen startet, men har de siste to ukene tatt seg opp opp igjen. Aksjen er nå opp hele 20 prosent til 7,50 kroner. Selskapet er fremdeles ned 90 prosent siden nyttår.

Norwegian

Mandag morgen presenterte Norwegian sine trafikktall. Sammenlignet med samme periode i fjor ble den totale kapasiteten (ASK) redusert med 53 prosent. Den totale passasjertrafikken (RPK) gikk ned med 60 prosent og antall kunder transportert var 1.153.283, ned 61 prosent.

Flyselskapet faller 2,9 prosent til 8,03 kroner.