Borr Drilling med voldsom økning på grønn børs

Oslo Børs fikk en god start på uken. Mandag endte hovedindeksen i 728,51 poeng, opp 2,29 prosent. Det ble omsatt aksjer for 5,7 milliarder kroner.

Det var ventet at det mandag skulle holdes oljeprismøte i OPEC+, men slik gikk det ikke. Oljeprisen falt dermed markant og oljeaksjene fulgte i samme spor – bortsett fra Borr Drilling.

Oljeprisen

Et fat Brent-olje stod ved børsslutt ned 4,8 prosent til 33,26 dollar, mens WTI-oljen falt 6,4 prosent til 26,93 dollar.

Til sammenligning stod et fat Nordsjøolje i 34 dollar da børsen stengte fredag.

CNBC meldte om at Russland og Saudi-Arabia er «veldig, veldig nære» en avtale om oljeproduksjonskutt. Diplomater jobber nå i kulissene for et toppmøte fredag mellom energiministrene i G20 slik at flere land kan ta sin del av byrden.

Olje og oljeservice tapte

Equinor endte opp 0,1 prosent til 136,20 kroner etter stor oppgang i forrige uke. Aksjonærlistene fra mandag forklarte hvorfor.

De viste at JP Morgen Chase Banks filial i Saudi Arabia hamstret 14,5 millioner Equinor-aksjer, og nå eier 0,43 prosent av aksjene i selskapet.

Prosafe ble dagens største taper, ned 12,6 prosent til 1,73 kroner. Aker BP gikk opp 0,6 prosent til 156,15 kroner.

DNO endte med et fall på 11 prosent til 4,30 kroner mye på grunn av oljeprisfallet.

Mars har vært en tøff måned for oljeselskapet, men april har startet godt tross dagens fall. Den første uka i april er selskapet opp 58 prosent.

Borr Drilling mot strømmen

Tor Olav Trøim har vært i hardt vær helt siden før coronakrisen startet, men har de siste to ukene tatt seg opp opp igjen. Borr Drilling var mandagens desiderte vinner og endte opp 46,2 prosent til 9,13 kroner.

Tross den voldsomme økningen den siste tiden er riggselskapet fremdeles ned 88 prosent siden nyttår.

NattoPharma omsatte i første kvartal 2020 for 55 millioner, en dobling sammenlignet med tilsvarende periode året før. Ebtida forventes å overstige 10 millioner kroner for perioden.

Aksjonærene reagerte med å sende vitaminselskapet opp 32,9 prosent til 9,30 kroner.

Norwegian

Mandag morgen presenterte Norwegian sine trafikktall. Den totale passasjertrafikken gikk ned med 60 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Helt mot slutten av børsdagen kom det også melding om at samtlige Norwegian-ansatte i Sverige har fått varsel om oppsigelse.

Flyselskapet falt mandag 4,5 prosent til 7,93 kroner.