Kraftig oppgang på Wall Street

Økonomien stopper opp i store deler av verden, fordi land stenger ned for å minske faren for smitte av coronaviruset. Smitten har spredt seg mer og mer i USA.

Totalt er over 1,3 millioner mennersker smittet av viruset globalt, hvorav 356.653 befinner seg i USA. Det siste døgnet ble det registrert 19.980 nye tilfeller i USA. Så langt har 10.516 mistet livet i USA.

Til sammenligning har Norge totalt 4.863 smittede og 44 har mistet livet så langt.

De siste dagene har man sett nedgang i daglige dødsfall i Italia, Spania og Iran, som gir noen investorer håp. I tillegg har nye smittetilfeller også falt.

– Nedgangen i nye tilfeller gir et håp om at nedstengingene fra myndighetene gradvis vil lettes på senere i år, og dermed la global aktivitet ta seg opp, sier Lee Hardman, analytiker i MUFG Bank, til Financial Times.

Kraftig oppgang i indeksene

Dow Jones hoppet 7,73 prosent til 22.680,0 og er med det ned 20,5 prosent i år.

Alle av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

Boeing var dagens vinner med en oppgang på 19,1 prosent. Selskapet har hatt en turbulent periode på Wall Street det siste året med et stup på 60,4 prosent. Den siste måneden er aksjen ned 34,7 prosent.

Protector & Gamble var dagens «taper» med en oppgang på 2,3 prosent.

Finansgigantene JPMorgan og Goldman Sachs hoppet henholdsvis 5,6 og 7,6 prosent.

Etterlengtet oppgang for cruisegigant

S&P 500 endte opp 7,03 prosent til 2.663,7. Det vil si at indeksen har falt 17,6 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble PHV som klatret 28,4 prosent. Likevel har aksjen falt 62,2 prosent hittil i år, mens den er ned 35,3 prosent den siste måneden.

Høyt inne på vinnerlisten var også cruisegiganten Carnival som hoppet 20,9 prosent. Oppgangen kom etter at Saudi-Arabias offentlige investeringsfond kjøpte 43,5 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 8,2 prosent eierandel.

På motsatt side var Arconic øverst på taperlisten etter et fall på 9,4 prosent. Nedgangen kom etter at selskapet kom med en corona-oppdatering mandag. Det innarbar blant annet å kutte utbyttet og spare kostnader.

I luftfart var det mer blandet. Delta Air Lines falt 0,7 prosent, mens American Airlines steg 1,2 prosent og Southwest Airlines steg 0,6 prosent. Analytiker Jamie Baker i JPMorgan peker på at gjelden i American Airlines kan bli problematisk for selskapet.

«Det er den enorme mengden gjeld vi er bekymret for, og kostnadene ved å bære denne gjelden, satt opp mot en topplinje som potensielt kan falle med mellom 20 og 30 prosent», skrev Baker ifølge Barron's.

Oppgang i Tesla

Teknologitunge Nasdaq Composite hoppet 7,33 prosent til 7.913,2. Indeksen har dermed falt 11,8 prosent siden nyttår.

Facebook steg 7,4 prosent, mens Apple stengte opp 8,7 prosent og Amazon steg 4,8 prosent.

Netflix var opp 5 prosent, mens Alphabet (Google) endte opp 8,3 prosent.

Tesla steg 7,6 prosent og stengte på 481,6 dollar. Analytiker Philippe Houchois i Jefferies peker på at lave bensinpriser kan skape motvind for Tesla. Likevel mener han at myndighetene i Europa og Kina fremdeles vil støtte tiltak for å bevege befolkningen mot å kjøre elbiler.

Dagens vinner ble Akers Biosciences med en oppgang på 147,5 prosent.

Høyest på taperlisten var Millendo Therapuetics, som stupte 70,1 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 4,1 prosent til 44,9.

Gullprisen var opp 3,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.708,8 dollar.

Nordsjøoljen var ned 5,3 prosent etter usikkerhet rundt OPEC+-møtet.

3-måneders renten steg 0,8 basispunkter til 0,104 prosent.

Renten på 2-åringen hadde en oppgang på 3,9 basispunkter til 0,264 prosent.

10-års renten steg 7,3 basispunkter til 0,669 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 5,8 basispunkter til 1,273 prosent.