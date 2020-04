Børsene stiger i Asia

Børsene i Asia fortsetter der Wall Street slapp mandag – med oppgang.

Håpet stiger blant investorene etter at man de siste dagene har sett nedgang i daglige coronadødsfall i Italia, Spania og Iran.

I tillegg har nye smittetilfeller falt, for eksempel i USA.

Japansk redningspakke

I Tokyo stiger Nikkei 0,5 prosent til 18.668,49, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,5 prosent til 1.382,64.

Statsminister Shinzo Abe har uttalt at krisepakken for å stagge spredningen av coronaviruset vil komme opp i 357 milliarder dollar, melder det lokale nyhetsbyrået Jiji ifølge Reuters.

I Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 2,0 prosent, Shanghai Composite 1,7 prosent.

Ellers i Asia- og Stillehavsregionen klatrer Hang Seng i Hong Kong 0,3 prosent, Kospi-indeksen Sør-Korea 1,3 prosent, mens Sydney-børsen er dagens unntak med et fall på rundt prosenten.

Sentralbanken i Australia har i dag holdt styringsrenten uendret – som ventet.

– For tidlig å konkludere

Sjefstrateg for valuta Kathy Lien i BK Asset Management mener risikosentimentet er i bedring, men advarer likevel investorene mot å legge for mye i de siste coronatallene.

«Trendene antyder at lockdown fungerer, men det er fortsatt for tidlig å si om forbedringen er bærekraftig», skriver Lien ifølge CNBC i et notat.

Analytiker Timothy Moe hos Goldman Sachs i Hongkong er nokså skeptisk til utsiktene for markedene.

– Vi har fortsatt en vanskelig periode foran oss med tanke på realøkonomien og det kan ta en del tid før viruset er tatt hånd om, sier han til CNBC.

