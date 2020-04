Coronarally på en rød børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 1,3 prosent til 734,38 poeng. Det ble omsatt aksjer for 3,65 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB, Mowi og Telenor falt henholdsvis 3,5 prosent, 2,1 prosent og 0,5 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 31,98 dollar, ned 1,3 prosent.

Opec+ og flere land utenfor oljekartellet planlegger å ha et online-møte torsdag for å diskutere hvordan oljemarkedet kan stabiliseres. Oljeprisen kollapset tidlig i mars da Russland og Saudi-Arabia gikk til priskrig.

Equinor falt 0,3 prosent til 135,80 kroner.

SoftOX Solutions

SoftOX Solutions har den siste tiden utviklet en hånddesinfeksjon som er alkoholfri. Tirsdag hevdet selskapet at en test fra Institute for Hygiene and Microbiology konkluderer med at hånddesinfeksjonen er effektiv mot coronavirus, og alle andre virus, sopp og bakterier.

Onsdag gikk aksjen opp 4,7 prosent til 99,50 kroner. Dagens høyeste notering var på 113 kroner.

Borr Drilling

Det er også verdt å merke seg at skadeskutte Borr Drilling gikk opp 5,5 prosent før aksjen sluttet på 14,50 kroner. Onsdagens høyeste notering var på 18 kroner.

Forvalter Jan Petter Sissener sier i en kort kommentar til Finansavisen at det kan virke som shortinndekning i forkant at Opec-møtet som finner sted denne uken.

TGS-Nopec

TGS-Nopec forventer at inntektene i 1. kvartal vil være 152 millioner dollar, mens det ifølge TDN Direkt var forventet inntekter på 162 millioner dollar i perioden. Samtidig har det blitt kjent at styret kutter utbyttet for 1. kvartal fra 0,375 dollar til 0,125 dollar pr. aksje.

TGS peker på at 2020 blir et utfordrende marked. Datalisenser og forhåndsforpliktelser til nye prosjekter kan bli utsatt inntil kundene opplever forbedringer i markedsforholdene.

Aksjen falt 1,6 prosent til 142,75 kroner.

Photocure

Tirsdag ettermiddag varslet Photocure, som produserer Hexvix/Cysview mot blærekreft, at coronaviruset vil påvirke selskapet.

Photocure forventer at det vil bli utsettelser på blærekreft-behandlinger på grunn av at helsevesenet må fokusere på et økende antall pasienter med coronasmitte.

Aksjen falt 5,7 prosent til 64,60 kroner.