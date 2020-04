Rallyet på Wall Street fortetter

Wall Street steg bredt onsdag etter at det ble klart at Bernie Sanders gir seg i racet mot å bli Donalds Trumps motkandidat ved høstens valg.

Bra for amerikansk økonomi

At man nå kan utelukke Sanders som president etter valget gir en boost til den amerikanske økonomien. Sanders er kjent for å være tilhenger av det kollektive, og har blant annet uttalt at han ønsker gratis helsetjenester for alle. Det har fått flere selskaper og investorer til å frykte økte skatter dersom Sanders hadde trukket det lengste strået. Nå ser det derimot ut til at den tidligere visepresidenten Joe Biden blir demokratenes kandidat ved høstens valg. Biden er på Wall Street ansett for å være betydelig mer markedsvennlig enn Sanders.

Brems i nye Covid-19-tilfeller

I USA har rapporterte antall nye tilfeller av coronaviruset falt siden fredag forrige uke, det samme gjelder også på verdensbasis.

«Hvis kurven er på vei til å slake ut kan deler av økonomien åpnes opp om ikke lenge. Det gir håp til at resesjonen kan bli kortere enn først antatt, og følgelig gi støtte til aksjemarkedet» , sa Jim Paulsen, sjefs investeringsstrateg hos Leuthold Group til CNBC.

Industritunge Dow Jones befinner seg for øyeblikket litt i overkant av 20 prosent under toppnoteringen fra tidlig i februar, men har siden den foreløpige bunnen 23. mars steget nesten 26 prosent. Flere eksperter har den siste tiden uttalt at den seneste oppgangen er et såkalt «Suckers Rally», og har poengtert at markedet trolig skal bli enda verre før det blir bedre.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 3,44 prosent til 23.433,57. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 28 av selskapene i grønt torsdag. Dagens vinner ble Raytheon Technologies med en oppgang på 8,26 prosent, tett etterfulgt av UnitedHealthGroup, opp 7,98 prosent. Oljegigantene Exxon og Chevron steg også bredt i takt med oljeprisen onsdag, og stengte opp 6,35 og 6,33 prosent.

Bankene JP Morgan og Goldman Sachs steg også bra i onsdagens handel med en kursendring på henholdsvis 3,98 og 6,55 prosent. Apple og Microsoft steg litt mer beskjedne 2,56 og 1,00 prosent. Flyprodusenten Boeing lettet 3,67 prosent, mens detaljhandel-aktøren Walmart og Walt Disney ble dagens tapere, og stengte ned 0,18 og 0,23 prosent.

S&P 500 endte opp 3,41 prosent til 2,749,98.

Spesielt reiselivsaksjene ved indeksen fikk seg et løft onsdag. På vinnerlisten finner vi Wynn Resorts og United Airlines med en oppgang på henholdsvis 13,51 og 12,38 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite er opp 2,58 prosent til 8.090,90.

Elbilprodusenten Tesla steg beskjedne 0,62 prosent. Videre steg Amazon 1,56 prosent, Facebook steg 3,23 prosent mens Netflix gikk mot strømmen og endte ned 0,31 prosent.

Frykt, olje, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 7,71 prosent til 43,10.

Oljeprisen reagerte rett etter 20-tiden kraftig opp etter rapporter om at OPEC og allierte beslutter kutt på 10 millioner + daglige fat ved morgendagens møte. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 33,69 og 26,29 dollar, opp 5,71 og 11,26 prosent.

Gullprisen er ned 0,04 prosent, og en unse gull koster 1.683,00 dollar.

Tremånedersrenten steg 4,1 basispunkter til 0,196 prosent.

Renten på 2-åringen falt 2,8 basispunkter til 0,240 prosent.

10-åringen steg 3,3 basispunkter til 0,746 prosent.

30-åringen steg 5,9 basispunkter til 1,359 prosent.