Blandet stemning på Asia-børsene

I Japan endte Nikkei opp 0,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatret 0,92 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,91 prosent, og CSI 300 faller 0,49 prosent. I Sør-Korea stiger Kospi 1,33 prosent.

Både i Hongkong, Australia og Singapore er handelen stengt som følge av påskehelgen.

Nøkkeltall

Kinesiske inflasjonstall viste i morges at konsumprisene i landet steg 4,3 prosent i mars, sammenlignet med samme periode i fjor.

Ifølge TradingEconomics var det på forhånd ventet at prisene skulle stige 4,8 prosent.

Kuttavtale

Sent torsdag kveld, norsk tid, ble det kjent at Opec og Russland har inngått en ny avtale om et kutt i oljeproduksjonen på 10 millioner fat per dag i mai og juni.

Kuttet utgjør cirka 10 prosent av det globale oljetilbudet, og er bare halvparten så stort som ventet.