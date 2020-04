Første oljekonkurs på Wall Street

En grønn påske snur i rødt på Wall Street.

Etter femten minutters handel er S&P 500 ned 1,2 prosent til 2.757,52 poeng, mens Dow Jones synker 1,3 prosent til 23.402,27 poeng. Teknologitunge Nasdaq ned 0,4 prosent til 8.207,70 poeng

Nedgangen skyldes blant annet svakere oljepris som følge av en rekordstor, dog skuffende OPEC-avtale. Avtalen dekker ikke fallet på 30 prosent i oljeetterspørsel som følge av coronakrisen.

Første konkurs

Whiting Petroleum søkte søndag om konkursbeskyttelse og blir med det det første store skiferoljeselskapet som går konkurs som følge av coronakrisen. Whiting er det største olje- og gasselskapet i det store skiferoljefeltet Bakken i Nord-Dakota.

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var i overkant av 6,6 millioner i forrige uke, som også bidrar til stor usikkerhet for investorene.

Fed kom i forrige uke med en ny redningspakke til landet som brakte med seg bred positivitet i markedet før påske, men det ser ikke ut til at optimismen varer. Banken stiller med opptil 2.300 milliarder dollar i lån som skal støtte husholdninger og arbeidsgivere, opplyser den amerikanske sentralbanken.

Neel Kashkari, direktør i Federal Reserve Bank of Minneapolis, maler et mørkt bilde og sier til Marketwatch at USA må forberede seg på 18 måneder med lockdowns.

– Vi må finne en løsning for å få de friske menneskene som ikke er i risikogruppen tilbake på jobb så de kan bidra til økonomien, sier direktøren.