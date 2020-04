Oslo Børs åpner rett opp

Etter å ha vært stengt siden onsdag i forrige uke, åpner Oslo Børs opp tirsdag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 744,33, opp 1,36 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,24 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,95 prosent til 32,04 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,57 prosent til 29,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 31,98 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag før påske.

Opec og Opec+ ble i påsken enige om et produksjonskutt på 9,7 millioner fat olje pr. dag i mai og juni. Deretter skal produksjonen reduseres med 7,7 millioner fat pr. dag ut året, før et kutt på 5,8 millioner fat pr. dag vil vare frem til 30. april 2022. I tillegg skal også en rekke andre land kutte produksjonen.

Berenberg skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at mens de fortsatt venter lave og volatile oljepriser gjennom andre og tredje kvartal, vil avtalen potensielt legge grunnlag for en råoljepris-bunn, samt legge til rette for en bedring i andre halvår og 2021.

«Vi venter fortsatt at oljeprisene i 2021 vil ligge på et gjennomsnitt på over 50 dollar pr. fat», heter det i rapporten.

Equinor faller 1,77 prosent til 133,40 kroner, mens Aker BP er ned 0,90 prosent til 160,55 kroner.

Gigakontrakt

Kjell Inge Røkke-dominerte Philly Shipyard stiger tirsdag morgen voldsomme 119,51 prosent til 90,00 kroner, etter at selskapet i forrige uke vant en kontrakt på opptil 15 milliarder kroner.

I første omgang skal Philly Shipyard levere to fartøy med leveranse på våren og vinteren i 2023, mens det er opsjoner på leveranse av ytterligere tre fartøy.

Ellers blant de mest omsatte stiger Nel 9,49 prosent til 11,94 kroner, mens Aker Solutions klatrer 13,11 prosent til 8,03 kroner.

Kraftig fall

Helt i toppen av taperlisten finner vi tirsdag morgen Norwegian, som nå er ned hele 41,96 prosent til 4,80 kroner.

Etter at Oslo Børs stengte onsdag i forrige uke la flyselskapet frem en kriseplan. Selskapet forslag om å konvertere potensielt all gjeld til egenkapital overrasket kreditorene, som da ikke hadde hørt ett pip fra selskapet på veien mot en restrukturering.

Den eneste aksjen som faller mer er Tor Olav Trøims Borr Drilling. Den er nå ned hele 42,07 prosent til 8,40 kroner.

Sent mandag kveld ble det kjent at selskapet har fått varsel om at kontraktene til riggene «Gerd» og «Groa» avsluttes før tiden. Riggene, som arbeider for Exxon Mobil i Nigeria, skulle i utgangspunktet jobbet for selskapet til april og mai 2021.