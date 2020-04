Cruiserederi endte 12,3 prosent opp

Alle de tre toneangivende indeksene steg markant tirsdag.

Oppturen skyldes hovedsakelig et mer positivt markedssyn i lys av coronasituasjonen, skriver CNBC.

Det er ikke bare i Italia og Spania smitten har roet seg, men nå hevder også den amerikanske presidenten Donald Trump at smitten begynner å stabilisere seg i USA.

Guvernøren Andrew Cuomo i delstaten New York begynner også å uttrykke optimisme vedrørende coronasituasjonen. New York er den hardest rammede delstaten, og demokraten har gjort det klart at man må trå varsomt og åpne samfunnet opp gradvis for å hindre at smittespredningen igjen skyter fart.

Antall smittetilfeller fortsetter å stige på verdensbasis. Av totalt 1,9 millioner smittetilfeller, anslås omtrent 582.000 av disse til å være i USA, ifølge John Hopkins University. Likevel begynner markedet å lette på trykket etter å ha mottatt krisepakkene fra amerikanske myndigheter. S&P 500 er allerede 27,1 prosent opp fra bunnen som ble nådd i mars.

Storbank ute med dårlige kvartalstall

Dow Jones klatret 2,39 prosent til 23949,8. Så langt i år er indeksen 16,2 prosent ned.

24 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Teknologigiganten Apple var dagens vinner med en oppgang på 5,1 prosent. Like etter fulgte byggevareforhandleren Home Depot som stegnte 4,8 prosent opp.

Flyprodusenten Boeing toppet taperlisten med en nedgang på 4,0 prosent.

USAs største bank, JP Morgan Chase, var også til å finne på listen over dagens tapere etter at storbanken var blant de første til å presentere dårlige kvartalstall i USA. Storbanken stengte 3,0 prosent ned.

Også oljegiganten Exxon Mobil var å finne på taperlisten i dag, etter at oljeprisen i USA falt over 8 prosent etter OPECs beslutning om å ha mindre produksjonskutt enn det markedet etterspurte.

Cruiserederi til topps

Den mest diversifiserte indeksen blant de tre steg 3,06 prosent til 2.846,1 poeng. Det vil si at indeksen er så langt 11,9 prosent ned siden årsskiftet.

Dagens vinner var cruiserederiet Royal Carribean Cruises som steg hele 13,4 prosent på tirsdag. Sammen med Norwegian Cruise Line Holdings, har det amerikanske cruiserederiet vært beryktet for å ha hatt en svært volatil aksjekurs under coronakrisen.

På motsatt side var karbonselskapet Devon Energy øverst på taperlisten med 6,1 prosent nedgang. Storbanken Wells Fargo var også å finne høyt oppe på taperlisten med 4,0 prosent kursfall.

Tesla imponerte

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 3,95 prosent til 8.515,7. Indeksen er dermed 5,09 prosent ned siden nyttår.

Tesla imponerte stort, med 9,1 prosent kursstigning etter at bilprodusenten har annonsert at selskapet vil øke sin satsning på Kina.

Amazon var også å finne på vinnerlisten, og stengte 5,3 prosent opp, mens Facebook steg 1,9 prosent.

Høyt oppe på vinnerlisten var NeuroMetrix som økte kursen med 58,7 prosent i dag.

Nederst på taperlisten var NeuroBo Pharmaceuticals som nesten halverte kursen sin i dag med 43,3 prosent nedgang.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, raste ned 8,45 prosent til 37,6.

Gullprisen var ned 0,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.754,9 dollar.

Nordsjøoljen var ned 5,45 prosent, mens WTI-oljen var 8,03 prosent ned ved stengetid.

Den amerikanske tiåringen holdt seg stabil.