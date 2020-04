Børsfall i Asia

I Japan faller Nikkei 0,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,32 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,15 prosent, og CSI 300 er ned 0,28 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,09 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 0,65 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,03 prosent.

I Sør-Korea er markedene stengt, grunnet at det onsdag avholdes valg i landet.

Corona

Fortsatt er det utviklingen rundt coronakrisen som opptar investorene. Tirsdag la IMF frem sin World Economic Outlook, og aldri før har de så drastisk endret på sine prognoser i løpet av ett år. Langt mindre i løpet av ett kvartal.

Global 2020-vekst anslås nå til minus 3 prosent, hele 6,3 prosentpoeng svakere enn i januarutgaven.

IMFs hovedscenario er imidlertid basert på at smittespredningen kommer under kontroll i andre halvår, slik at nedstengningen gradvis lettes.