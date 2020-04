Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs faller i åpningen onsdag.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 744,64, ned 1,42 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 788 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,84 prosent til 29,85 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,20 prosent til 27,73 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 31 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

«Markedsaktører er åpenbart ikke overbevist om at rekordkutt fra Opec+ vil balansere markedet», skriver en markedsstrateg i UOB i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Han påpeker videre at produksjonskuttene er langt lavere enn de minst 20 millioner fat pr. dag med redusert etterspørsel som er ventet.

«Markedet tror at avtalen ikke vil være i nærheten av å veie opp for den reduserte etterspørselen, og er ikke engang stor nok til å redusere lagernivåene», skriver strategen, ifølge TDN Direkt.

En stor bekymring for markedsaktører er ifølge nyhetsbyrået at de amerikanske kommersielle råoljelagrene kan fylles opp allerede i mai, noe som kan gi et dypere fall i oljeprisen.

De offisielle ukentlige lagertallene fra USA blir publisert i dag kl. 16.30.

Equinor faller 3,42 prosent til 130,50 kroner, mens Aker BP er ned 7,01 prosent til 143,95 kroner.

I rødt

For Tor Olav Trøims Borr Drilling bringer onsdagen nok et kraftig fall. Aksjen endte tirsdag ned 25,72 prosent, og faller nå ytterligere 18,29 prosent til 8,80 kroner.

Hittil i år er Borr Drilling ned hele 88 prosent.

Sent mandag kveld ble det kjent at selskapet har fått varsel om at kontraktene til riggene «Gerd» og «Groa» avsluttes før tiden.

Også for Norwegian bærer det videre nedover. Flyselskapet var gårsdagens største taper med et fall på hel 44,38 prosent. Onsdag svekkes den ytterligere 2,17 prosent til 4,50 kroner.

På det laveste har flyaksjen i dag blitt omsatt for 4,00 kroner.

Etter at Oslo Børs stengte onsdag i forrige uke la flyselskapet frem en kriseplan. Selskapet forslag om å konvertere potensielt all gjeld til egenkapital overrasket kreditorene.

Også PGS faller markant, og aksjen er nå ned 11,32 prosent til 3,66 kroner.

Arctic Securities ser nå nedside for seismikkaksjen, og nedgraderte den tirsdag kveld fra hold til selg.

Vinnere

Thin Film Electronics er foreløpig dagens største vinner på Oslo Børs, med en oppgang på 22,15 prosent til 1,18 kroner.

Selskapet meldte tirsdag at de har levert flere provisoriske patentsøknader.