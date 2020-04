Europa-børsene i rødt

Etter en sterk rekyl de seneste to ukene, ble det børsfall igjen på onsdag. Frankfurt-børsen var ned rundt 2,2 prosent, mens London-børsen falt 2,5 prosent. Paris-børsen var ned rundt 1,9 prosent.

Det virker som om fokuset i markedet nå er mer rettet mot den økonomiske krisen i verdensøkonomien, og mindre på lave renter og de enorme krisepakkene. IMFs prognoser, publisert på tirsdag, var en påminner om de dystre utsiktene.

Det hjalp heller ikke at resultater for første kvartal fra Citigroup, Goldman Sachs og Bank of America viste at bankene tar store tapsavsetninger på forventede utlånstap i lys av coronakrisen. Citigroup-aksjen falt rundt 3 prosent i førhandelen.

Aksjene som falt mest i EuroStoxx50-indeksen var Amadeus IT Group, Societe Generale, Total, Airbus og BNP Paribas. Disse falt mellom 5 og 10 prosent.