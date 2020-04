Denne uken kunne du doblet pengene dine på en nervøs børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 2,4 prosent før den endte på 737,47 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 6,1 milliarder kroner. Store selskaper som DNB, Yara og Norsk Hydro falt henholdsvis 4,9 prosent, 2,2 prosent og 5,4 prosent.

Olje

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 27,84 dollar, ned 7,2 prosent.

«Markedsaktører er åpenbart ikke overbevist om at rekordkutt fra Opec+ vil balansere markedet», skriver en markedsstrateg i UOB i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Flere markedsaktører er ifølge nyhetsbyrået bekymret for at de amerikanske kommersielle råoljelagrene kan fylles opp allerede i mai, noe som kan gi et dypere fall i oljeprisen.

Equinor falt 4,0 prosent til 129,25 kroner mens Aker BP sluttet på 138,25 kroner etter et kursfall på 10,7 prosent.

Thin Film Electronics

Tirsdag meldte Thin Film Electronics at selskapet har levert flere provisoriske patentsøknader, noe som sendte aksjen opp 36,2 prosent. Onsdag la aksjen på seg ytterligere 65,6 prosent før den sluttet på 1,60 kroner.

Det betyr at aksjonærene har sett aksjen hoppe 125 prosent på to børsdager.

– Selskapet har kommunisert til markedet at de har levert inn flere provisoriske patentsøknader. Dette anser nok markedet som gode nyheter og kjøper aksjen, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen.

Borr Drilling

Mandag kveld ble det kjent at Tor Olav Trøims Borr Drilling har fått varsel om at kontraktene til riggene «Gerd» og «Groa» avsluttes før tiden.

Riggene som arbeider for Exxon Mobil i Nigeria skulle i utgangspunktet jobbet for selskapet til april og mai 2021. Begge kontraktene krever 180 dagers oppsigelse ved tidlig terminering.

Tirsdag stupte aksjen 25,7 prosent og onsdag falt den ytterligere 11,8 prosent til 9,50 kroner.

Norwegian

Etter at Oslo Børs stengte onsdag i forrige uke la Norwegian frem en kriseplan. Selskapets forslag om å konvertere potensielt all gjeld til egenkapital overrasket kreditorene.

Tirsdag denne uken ble det kjent at HBK Holding, som drives av brødrene Bjørn og Tore Kjos sammen med Bjørn H. Kise, fortsetter nedsalget, og er trolig ute av Norwegian-aksjen før den blodige gjeldskonverteringen. Samme dag var meglerhuset Bernstein ute med en oppdatering hvor tallknuserne slo fast at Norwegians plan om å konvertere gjeld til aksjer gjør eksisterende aksjer verdiløse.

Tirsdag falt aksjen 44,4 prosent. Onsdag sluttet aksjen på 4,80 kroner etter en oppgang på 4,4 prosent.