Easyjet kan overleve langvarig nedstengelse

Det britiske lavprisflyselskapet Easyjet kan overleve en 9-måneders nedstengelse, ifølge selskapet.

Flyselskapet melder, ifølge CNBC, om at det planlegges for å krympe flåten og at flåten ikke vil nå samme nivåer som før coronakrisen før i 2022.

– Vi har klart å tilpasse oss redusert etterspørsel for de neste par årene, og vi har fleksibilitet til å øke når etterspørselen kommer opp igjen, sier konsernsjef Johan Lundgren.

Easyjet er allerede i samtaler med aktører om å selge fly for å leie flyene tilbake, noe som selskapet forventer vil bidra med opptil 550 millioner pund i kassa. Easyjet-kursen er ned 56 prosent hittil i år.

Europeiske børser var stort sett i pluss på torsdag etter et betydelig fall på onsdag. EuroStoxx50-indeksen var opp rundt én prosent. Finansaksjer var blant tapersektorene i Europa på torsdag.