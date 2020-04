Oljesmell for Oslo Børs

Etter spreke åpningsminutter dabbet stemningen på Oslo Børs mer og mer av utover dagen.

Hovedindeksen endte til slutt på 727,68, ned 1,33 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5.903 millioner kroner.

Nye skrekktall fra USA

Investorene ser ut til å være i villrede om den videre retningen. Wall Street er blandet med oppgang for Nasdaq og nedgang for Dow Jones og S&P 500 så langt.

På makrofronten viste dagens jobless claims-tall fra USA at over 5,2 millioner amerikanere søkte om ledighetstrygd i forrige uke, noe som bringer det aggregerte tallet forbi 22 millioner siden USA gikk inn i lockdown grunnet coronaviruset.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var per 4. april 11.976.000, den høyeste noteringen noensinne.

Toneangivende Europa-børser var markant opp tidligere i dag på forsiktig optimisme rundt økonomier som utvikler planer om å komme seg ut av lockdown-modus, men har roet seg ned.

Tyske DAX er nå marginalt opp.

Opp og ned for oljen

Brent-oljen har svingt i løpet av dagen, og befinner seg nå på 27,89 dollar fatet, omtrent på nivåene ved stengetid i Oslo i går. På det høyeste i dag har Brent-oljen vært oppe i 29 dollar.

WTI-oljen er nå ned 0,3 prosent til 25,97 dollar fatet.

OPEC slapp i dag en ny månedsrapport, og nedjusterte der prognosene for global etterspørsel etter olje med 6,9 millioner fat per dag til 92,8 millioner fat per dag.

På Oslo Børs falt Equinor 3,8 prosent til 124,35 kroner på dagens klart høyeste volum.

Aker BP endte ned 3,9 prosent til 132,90 kroner, mens DNO falt 2,6 prosent til 3,92 kroner.

Shipping motstrøms

Shipping viste styrke torsdag, og LPG-rederiene viste vei etter en rapport fra Arctic Securities som ifølge TDN Direkt forteller om rateoppgang etter høyere etterspørsel i Midtøsten.

BW LPG steg 7,3 prosent til 32,90 kroner og Avance Gas 4,6 prosent til 20,06 kroner.

I andre shipping-segmenter merker vi oss Golden Ocean på pluss 3,1 prosent til 37,64 kroner og Frontline som steg 3,5 prosent til 94,30 kroner.

'Norwegian utmerket seg positivt ved å stige 4,2 prosent til 5,00 kroner etter gårsdagens fall.

Aksjen kollapset tirsdag etter at selskapet onsdag før påske overrasket kreditorene med sin kriseplan om potensielt å konvertere all gjeld til egenkapital.

Børsrakett så rødt

På den negative siden merker vi oss DNB, som falt 2,9 prosent til 106,85 kroner. Amerikanske banker har lagt frem kvartalstall denne uken, og satt av store summer til utlånstap.

Ellers i finans gikk Storebrand tilbake 3,9 prosent til 40,96 kroner.

Laksesektoren så også rødt, etter at dagens tall fra SSB viste et kraftig fall i eksportvolumene i forrige uke. Mowi falt 1,2 prosent til 179,40 kroner på dagens tredje høyeste volum.

Børsraketten SoftOx Solutions falt 4,1 prosent til 93,50 kroner etter at direktør solgte en tredel av aksjene sine.

Biometrisk rally

I toppen av vinnerlisten finner vi Idex Biometrics, som spratt opp 22,3 prosent til 1,60 kroner på at selskapets teknologi med dobbelt grensesnitt er inkludert i et nylig sertifisert biometrisk betalingskort.

Idex har den siste måneden steget nesten 280 prosent på Oslo Børs.

Next Biometrics var med på oppturen, og klatret 30,6 prosent til 1,94 kroner.

Thin Film Electronics er også i medvind, og klatret torsdag nye 5,6 prosent til 1,69 kroner. Aksjen steg kraftig både tirsdag og onsdag etter levering av flere provisoriske patentsøknader.

Aksjen er nå opp over 140 prosent den siste uken.

Aller mest steg 5th Planet Games, opp 33,3 prosent til 60 øre.

Borr til bunns

I toppen av taperlisten finner vi et av flere kriserammede riggselskaper.

Tor Olav Trøims Borr Drilling har kommet ned på jorden igjen etter påskerekylen, og dundret torsdag ned 16,0 prosent til 7,98 kroner.

I seismikk gikk Magseis tilbake 13,3 prosent til 1,46 kroner, mens mer profilerte PGS endte på minus 8,1 prosent til 3,26 kroner.

Vi merker oss også Kongsberg Automotive, som lider under et kraftig fall i bilsalget. Torsdag falt aksjen 9,4 prosent til 1,18 kroner.