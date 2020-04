Oppgang på Wall Street – Amazon og Netflix steg til ny all-time high

Utviklingen skjer i kjølvannet av dagens tall fra USAs arbeidsdepartement, som viste at antall førstegangssøkere til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 5,25 millioner personer forrige uke (per 11. april).

Dermed har antallet førstegangssøkere til ledighetstrygd passert 22 millioner siden USA startet med coronarelatert lockdown.

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var per 4. april 11,98 millioner, den høyeste noteringen noensinne.

Økonomien stopper opp i store deler av verden, fordi land stenger ned for å minske faren for smitte av coronaviruset. Smitten har spredt seg mer og mer i USA.

Totalt er over to millioner mennesker bekreftet smittet av viruset globalt, hvorav 637.196 befinner seg i USA. Det siste døgnet ble det registrert 23.310 nye tilfeller i USA. Så langt har 27.866 mistet livet i USA.

Til sammenligning har Norge totalt 6.740 smittede og 150 har mistet livet så langt.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 0,14 prosent til 23.537,7 og er med det ned 17,5 prosent i år.

14 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

UnitedHealth Group var dagens vinner med en oppgang på 6,1 prosent. Utviklingen kom etter at selskapet kom med kvartalstall onsdag. Resultatet per aksje kom inn på 3,72 dollar, mens det ifølge Zacks var ventet 3,65 dollar.

Flyprodusenten Boeing var dagens taper med et stup på 8,1 prosent.

Finansgiganten Goldman Sachs falt 0,8 prosent, mens JPMorgan hadde en nedgang på 3,8 prosent.

S&P 500 endte opp 0,58 prosent til 2.799,6. Det vil si at indeksen har falt 13,4 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Anthem som klatret 8,6 prosent.

På motsatt side var Simon Property Group øverst på taperlisten etter et fall på 13,3 prosent.

Inne på vinnerlisten var også verdens største kapitalforvalter, Blackrock, som steg 3,5 prosent. Oppgangen kom etter at selskapet kom med kvartalstall torsdag.

Resultatet i første kvartal ble på 806 millioner dollar, mot 1,05 milliarder dollar for et år siden. I tillegg tapte kundene omtrent verdier tilsvarende et norsk oljefond.

All-time high

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,66 prosent til 8.532,4. Indeksen har dermed falt 4,9 prosent siden nyttår.

Facebook falt 0,4 prosent, mens Apple stengte opp 0,8 prosent og Amazon steg 4,4 prosent.

Netflix var opp 2,9 prosent, mens Alphabet (Google) var uforandret.

Oppgangen i Amazon sendte aksjen i ny all-time high. Selskapet tjener på corona-pandemien der handelen over nettet har eksplodert. Amazon ansatte nylig 100.000 nye medarbeidere for å håndtere den voldsomme oppgangen i etterspørselen. I likhet med Amazon, steg også Netflix til ny all-time high torsdag.

Tesla steg 2,1 prosent og stengte på 745,2 dollar.

Inne på taperlisten var investeringsbanken Morgan Stanley som falt 0,1 prosent. Nedgangen kom etter at selskapet publiserte resultatet for 1. kvartal.

Resultatet ble på 1,01 dollar per aksje, eller 1,7 milliarder dollar, i 1. kvartal 2020. Dette er ned fra 1,39 dollar per aksje i samme periode året før, mens FactSet-konsensus pekte mot et resultat per aksje på 1,16 dollar.

Dagens vinner ble Taronis Technologies med en oppgang på 109,1 prosent.

Høyest på taperlisten var Global Eagle Entertainment, som stupte 26,5 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,2 prosent til 39,9.

Gullprisen var ned 0,2 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.736,1 dollar.

Nordsjøoljen var ned 5,2 prosent etter overraskende oljelagertall.

3-måneders renten falt 0,5 basispunkter til 0,142 prosent.

Renten på 2-åringen var uforandret på 0,211 prosent.

10-års renten falt 2,8 basispunkter til 0,610 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 5,8 basispunkter til 1,217 prosent.