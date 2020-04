Coronajubel på Asia-børsene

Børsene i Asia stiger markant fredag.

Oppgangen kommer til tross for en BNP-vekst i Kina på minus 6,8 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Det var den første kvartalsvise nedgangen siden 1992, da kinesiske myndigheter begynte å slippe kvartalsvise BNP-tall. Reuters-konsensus pekte mot 6,5 prosent fall.

At detaljhandelen falt hele 15,8 prosent på årsbasis i mars er heller ikke særlig oppmuntrende. Her lå konsensus på ti prosent fall.

Tungvektere viser vei

I Tokyo stiger Nikkei 2,6 prosent til 19.781,46, løftet av over fem prosent oppgang for de to tungvekterne Fast Retailing og Softbank. Den bredere Topix-indeksen er opp 1,2 prosent.

Large cap-indeksen CSI 300 i Kina klatrer 1,2 prosent, Shanghai Composite 0,9 prosent.

Hang Seng i Hongkong stiger 2,3 prosent, mens Sør-Koreas Kospi-indeks er opp 3,1 prosent.

«Down under» merker vi oss at Sydney-børsen legger på seg 1,7 prosent.

Tar tak i coronalyspunkt

Oppgangen henger nok sammen med et kraftig hopp i amerikanske futures etter et oppslag om at Gilead Sciences har mottatt oppmuntrende testresultater for sin potensielle coronamedisin, Remdisivir.

Futureshandelen peker mot en oppgang på over 800 poeng for Dow Jones i fredagens åpning.

Gilead Sciences steg over 16 prosent i etterhandelen i USA.

Senioranalytiker Jeffrey Halley advarer mot å legge for mye i nyhetene.

«Ifølge rapporter om en liten studie ved University of Chicago skal Remdesivir i stor grad ha redusert symptomene hos de fleste coronapasientene. Dette er bare en studie av en bredere gruppe studier Gilead gjennomfører over hele kloden for å lage et statistisk signifikant utvalg», skriver han i en oppdatering fredag.

Selskapet har som mål å få sortert alle testresultatene innen utgangen av april.

«Hvis Remdisivir viser seg å være effektiv, vil den bli en «gamechanger» i kampen mot viruset», fortsetter Halley.

Følg utviklingen i Asia her.