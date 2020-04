Bilsalget stupte, aksjen steg

Volkswagen solgte 623.000 biler i mars, som er 38 prosent lavere enn i samme måned i fjor. I første kvartal 2020 var nedgangen på 23 prosent sammenlignet med første kvartal 2019.

Samtidig meldte den europeiske bilprodusentorganisasjonen ACEA om en nedgang i antall nyregistrerte biler i EU på 55,1 prosent i mars. Ifølge Bloomberg var dette det største fallet noensinne.

Men mye er priset inn i bilprodusentaksjene allerede og Volkswagen-kursen steg rundt 4 prosent på fredag. De europeiske børsene var markert opp på fredag. Den paneuropeiske indeksen EuroStoxx50 steg rundt 3 prosent.

Til tross for at Kinas BNP falt med 6,8 prosent i første kvartal, som også var litt svakere enn ventet, og detaljhandelen falt med 15,8 prosent, var det optimisme som preget børsene. Deler av optimismen kom fra USA torsdag kveld, da Gilead Sciences meldte om en medisin under testing for Covid 19-pasienter som viste lovende resultater.