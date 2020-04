Saftig oljerally på kruttsterk Oslo Børs

Hovedindeksen gikk opp 2,85 prosent til 748,45 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,5 milliarder kroner.

Til sammenligning falt hovedindeksen på det laveste intradag den 16. mars til 605,28. Siden bunnen er oppgangen da på 23,7 prosent.

Det var optimisme i markedet etter at det amerikanske selskapet Gilead Sciences kunne vise til positive tester på medisin mot coronaviruset. Det var børsrally stort sett i hele Europa, og solid oppgang i åpningshandelen på Wall Street.

Flere land har også planer mot å åpne opp samfunnet forsiktig igjen, som anses som positivt.

Oljen svinger

Oljeprisen har ikke vært skånet for fall etter avtalen i Opec+ sist uke. Fredag svingte den opp og ned. Ved børsens stengetid sto et fat brentolje i 28,20 dollar pr. fat, ned 1,05 prosent for dagen. WTI-oljen falt 8,72 prosent til 18,04 dollar fatet.

Oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities sier til Finansavisen at hun venter mer fall i oljeprisen på grunn av overfylte lagre. Coronaviruset gjør at etterspørselen blir lavere.

– Vi forventer fortsatt negativ utvikling for oljeprisene i april, spesielt i takt med at oljelagrene fylles. I tillegg ruller resultatsesongen i gang denne uken, og det kan bli siste dytt nedover for prisene, sier Wiggen. Hun tror oljeprisen kan falle 5-10 dollar mer.

Equinor gikk opp 4,18 prosent til 129,55 kroner, mens Aker BP steg 8,28 prosent til 143,90 kroner.

DNO la på seg 4,41 prosent til 4,10 kroner. Aksjen er opp etter at Genel Energy har mottatt betaling fra De regionale kurdiske myndighetene i Irak KRG for oljesalg i mars, etter at det skal ha vært betalingstrøbbel tidligere.

Vinnere

Danske Bank Markets oppjusterer kursmålet på Europris fra 38 til 40 kroner og sier kjøp. Det sier også Pareto Securities med 40 kroner som kursmål. Aksjen endte 3,82 prosent i grønt til 35,90 kroner.

5th Planet Games var aksjen som hadde den beste dagen, med en oppgang på 54 prosent til 0,93 kroner. DNB steg 5,80 prosent til 113,05 kroner.

I rødt

På den negative siden merker vi oss poLight, som i går kveld gjennomførte en emisjon hele 12 kroner under gårsdagens sluttkurs på 67 kroner. Aksjen faller 7,76 prosent til 61,80 kroner.

Gjensidige falt 0,16 prosent til 182 kroner, mens Borr Drilling ble svekket med 4,57 prosent til 7,62 kroner.