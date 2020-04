Bred nedgang på Wall Street

Utviklingen kom i kjølvannet av WTI-oljen som falt til minus mandag, noe som betyr at investorer betaler for å kvitte seg med oljen.

Samtidig er det verdt å merke seg at WTI-oljen rullerer i disse dager kontrakt fra mai til juni. Juni-kontrakten ble omsatt for omtrent 22 dollar per fat.

«I det korte bildet er det det fullstendige fraværet av oljeetterspørsel som preger markedet. Det vil si at først når større deler av verdensøkonomien har startet opp igjen vil markedet kunne balansere», skrev Roger Berntsen i dagens rapport fra Nordnet.

Økonomien stopper opp i store deler av verden, fordi land stenger ned for å minske faren for smitte av coronaviruset. Smitten har spredt seg mer og mer i USA, og er landet som er hardest rammet med god margin.

Totalt er over 2,47 millioner mennesker bekreftet smittet av viruset globalt, hvorav 784.201 befinner seg i USA. Det siste døgnet ble det registrert 19.565 nye tilfeller i USA. Så langt har 41.837 mistet livet i USA.

Til sammenligning har Norge totalt 7.127 smittede og 181 har mistet livet så langt.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 2,44 prosent til 23.650,4 og er med det ned 17,1 prosent i år.

To av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

IBM (International Business Machines) var dagens vinner med en oppgang på 0,4 prosent.

Flyprodusenten Boeing var dagens taper med et stup på 6,7 prosent. Citigroup nedgraderte ifølge Barron's Boeing-aksjen til hold, fra tidligere kjøp. Samtidig ble kursmålet oppjustert til 175 dollar, fra tidligere 150 dollar.

Kjente selskaper som Walt Disney og McDonald's falt henholdsvis 4,2 og 2,4 prosent.

Analytiker i UBS, John Hodulik, kuttet kursmålet på Walt Disney-aksjen til 114 dollar, fra tidligere 162 dollar. Han peker på at det er risiko for at fornøyelsesparkene ikke kan åpnes igjen før 2021, og at virksomheten vil presses selv etter åpning.



Resultatvarsel

S&P 500 endte ned 1,79 prosent til 2.823,2. Det vil si at indeksen har falt 12,6 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Flir Systems som klatret 14,1 prosent. Flir Systems spesialiserer seg på produksjon og design av termiske kameraer.

Oppgangen kom etter rykter om at Amazon hadde begynt å bruke termiske kameraer på lagerene sine for å fremskynde screening for ansatte som kan ha blitt smittet av coronaviruset.

På motsatt side var Vornado Realty Trust øverst på taperlisten etter et fall på 9,3 prosent.

Inne på taperlisten var også flyselskapet United Airlines, som falt 4,4 prosent. Nedgangen kom etter at selskapet kom med resultatvarsel mandag.

United Airlines skrev at de regner med å rapportere et forhåndstap på omtrent 2,1 milliarder dollar for første kvartal.

Nedgradering

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 1,03 prosent til 8.560,7. Indeksen har dermed falt 4,6 prosent siden nyttår.

Facebook falt 0,6 prosent, mens Apple stengte ned 2,1 prosent og Amazon steg 0,8 prosent.

Netflix var opp 3,4 prosent, mens Alphabet (Google) var ned 1,4 prosent.

Nedgangen kom i kjølvannet av analytiker Amit Daryanani i Evercore ISI, som menta at Apple-aksjen kan stige til 500 dollar. Han mener at marginene i produkt-segmentet må stige til 34 prosent, der de var i 2018, før aksjen kan stige til 500 dollar.

Tesla falt 1 prosent og stengte på 746,4 dollar.

Dagens vinner ble Benitec Biopharma med en oppgang på 124,8 prosent.

Høyest på taperlisten var Check-Cap, som stupte 46,1 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 13,2 prosent til 43,2.

Gullprisen var opp 0,7 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.710,1 dollar.

Nordsjøoljen var ned 6,4 prosent etter at corona-pandemien fortsetter å presse oljemarkedet.

3-måneders renten falt 2,5 basispunkter til 0,097 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,4 basispunkter til 0,198 prosent.

10-års renten falt 3,1 basispunkter til 0,613 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 4,3 basispunkter til 1,222 prosent.