Ingen panikk i oljeaksjene

Aksjekursen i Royal Dutch Shell var ned rundt 4,5 prosent på tirsdag. Aksjekursen i det franske oljeselskapet Total falt rundt 3 prosent. På Oslo Børs var Equinor ned rundt 2,3 prosent.

Til tross for at oljeprisene stuper, og Brent-kontrakten smalt ned til under 20 dollar fatet, er altså kursnedgangen i oljeselskapene på langt nær preget av panikk. Eksempelvis er Equinor fortsatt godt over bunnivåene fra mars på rundt 100 kroner. Equinor ble handlet til rundt 127,70 kroner.

Børsene i Europa falt markert på tirsdag. Den paneuropeiske indeksen EuroStoxx50 falt rundt 1,8 prosent. Igjen var det energi- og finansaksjer som tynget mest. Frankfurt-børsen og Paris-børsen falt tilsvarende den brede europeiske aksjeindeksen.

På makrofronten kom det noe bisarre nyheter fra Tyskland. ZEW-fremtidsindeksen i april var på 28,2 poeng sammenlignet med minus 49,5 poeng i mars. Ifølge Direkt Makro var det ventet en indeks på minus 42,3 poeng. Så dette var relativt gode nyheter.

Dessverre viste også indeksen minus 91,5 poeng for den nåværende situasjonen blant økonomer og analytikere, som var en nedgang fra minus 43,1 poeng i mars. Indeksen er en vurdering av situasjonen i tysk økonomi.