Wall Street stupte videre

Utviklingen kom i kjølvannet av oljeprisen som kollapser tirsdag, og kvartalsrapporteringen som har startet i USA.

– Kvartalsrapportene blir avgjørende, og det er mye viktigere enn vanlig. Vanligvis er det «business as usual», nå får du veldig mye mer indikasjoner på hvor tøft dette har rammet selskapene, sier Hermanrud i et intervju med Finansavisen.



Mandag falt WTI-oljen til minus, noe som betyr at investorer betalte for å kvitte seg med oljen. Tirsdag er det et nytt kollaps i oljemarkedet.

Nordsjøoljen omsettes tirsdag kveld for 18,08 dollar per fat, ned 29,3 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 8,7 dollar, ned 57,4 prosent for dagen.

Økonomien stopper opp i store deler av verden, fordi land stenger ned for å minske faren for smitte av coronaviruset. Smitten har spredt seg mer og mer i USA, og er landet som er hardest rammet med god margin.

Totalt er over 2,54 millioner mennesker bekreftet smittet av viruset globalt, hvorav 809.615 befinner seg i USA. Det siste døgnet ble det registrert 16.856 nye tilfeller i USA. Så langt har 44.623 mistet livet i USA.

Til sammenligning har Norge totalt 7.191 bekreftet smittede og 182 har mistet livet så langt.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 2,67 prosent til 23.018,9 og er med det ned 19,3 prosent i år.

Ett av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Travelers Cos var dagens vinner med en oppgang på 0,1 prosent.

Merck & Co. var dagens taper etter et fall på 5,5 prosent.

Kjente selskaper som Walt Disney og McDonald's falt henholdsvis 1,7 og 2,3 prosent.

IBM (International Business Machines) falt 2,9 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall for 1. kvartal sent mandag kveld norsk tid.

Inntektene endte på 17,57 milliarder dollar, mens det var ventet 17,62 milliarder dollar.

Selskapet meldte om et justert resultat per aksje på 1,84 dollar per aksje, mens det var ventet et resultat per aksje på 1,80 dollar.

Rykter sendte aksje opp

S&P 500 endte ned 3,1 prosent til 2.736,6. Det vil si at indeksen har falt 15,3 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Helmerich & Payne som klatret 4,9 prosent.

Flir Systems var også høyt inne på vinnerlisten, etter å ha vært gårsdagens vinner etter et hopp på 14,1 prosent. I dag steg aksjen ytterligere 4,3 prosent.

Oppgangen kom etter rykter om at Amazon hadde begynt å bruke termiske kameraer, et segment Flir Systems spesialiserer seg i, på lagerene sine for å fremskynde screening for ansatte som kan ha blitt smittet av coronaviruset.

På motsatt side var Fortinet øverst på taperlisten etter et fall på 9,9 prosent.

Nedgradering

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 3,48 prosent til 8.263,2. Indeksen har dermed falt 7,9 prosent siden nyttår.

Facebook falt 4,2 prosent, mens Apple stengte ned 3,1 prosent og Amazon falt 2,7 prosent.

Netflix var ned 0,8 prosent, mens Alphabet (Google) var ned 3,9 prosent.

Nedgangen i Netflix kom i kjølvannet av at selskapet legger frem kvartalstall for 1. kvartal etter at Wall Street har stengt.

Tesla falt 8 prosent og stengte på 686,7 dollar.

Dagens vinner ble Energous med en oppgang på 156 prosent.

Høyest på taperlisten var Cyclacel Pharmaceuticals, som stupte 52,3 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 3,7 prosent til 45,5.

Gullprisen var ned 0,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.700,3 dollar.

Nordsjøoljen var ned 29,3 prosent etter at corona-pandemien fortsetter å presse oljemarkedet gjennom kraftig nedgang i etterspørselen.

3-måneders renten falt 1,1 basispunkter til 0,102 prosent.

Renten på 2-åringen var ned to basispunkter til 0,193 prosent.

10-års renten falt 3,8 basispunkter til 0,570 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på seks basispunkter til 1,160 prosent.