Oslo Børs faller i åpningen

Oslo Børs åpnet rett ned onsdag morgen, men har nå hentet seg noe inn igjen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 723,28, ned 0,46 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 716 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 11,64 prosent til 17,08 dollar fatet, mens WTI-oljen (juni-kontrakten) faller 5,45 prosent til 10,93 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 20,20 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– De globale markedene strever med å håndtere et midlertidig, men overveldende fall i etterspørselen som følge av coronaviruspandemien, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

Analytiker i Pareto Securities, Nadia Martin Wiggen, mener ifølge TDN Direkt at oljemarkedet er overforsynt, og at kuttavtalen til Opec+ sammen med fallende produksjon er for sent til å lette på lagerproblemene,.

Flere ministre fra Opec-land og samarbeidslandene i Opec+ holdt tirsdag en videokonferanse for å diskutere det kraftige fallet i oljeprisene.

– Ministerne har holdt en uformell telekonferanse for å diskutere ideer i den dramatiske situasjonen som har oppstått i oljemarkedet, skriver organisasjonen.

Equinor faller 1,44 prosent til 126,85, mens Aker BP svekkes 2,20 prosent til 135,55 kroner.

Vinnerne

Targovax er en av dagens største vinner, etter en melding om at selskapet nå inngår en samarbeidsavtale med finske Valo Therapeutics og kombinerer forskning.

Aksjen stiger 7,26 prosent til 6,65 kroner.

Tankaksjene var blant gårsdagens vinnere på Oslo Børs. Hafina, som tirsdag steg 15,78 prosent, fortsetter utviklingen og styrkes ytterligere 8,71 prosent til 21,85 kroner.

Hunter er opp 0,57 prosent til 4,42 kroner, mens Frontline derimot svekkes 2,21 prosent til 115,00 kroner.

I rødt

Gjensidige har onsdag morgen lagt frem sine tall for første kvartal. Den milde vinteren ga forsikringsselskapet et heldig skaderesultat, men investeringsporteføljen trekker ned resultatet.

Aksjen er nå ned 0,67 prosent til 177,40 kroner.

I Idex Biometrics har det vært store svingninger denne uken, og aksjen faller i dag nye 8,10 prosent til 1,79 kroner på høyt volum.

Idex steg mandag drøye 27 prosent etter en ny sensoravtale med Zwipe, men falt i går tilbake 12,16 prosent.

SpectrumOne har onsdag morgen meldt at de vil avnoteres fra Merkur Market. Aksjen faller 14,52 prosent til 1,06 kroner.