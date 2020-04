Onsdagens nyheter løfter flere aksjer på børsen

Ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 727,59 poeng, opp beskjedne 0,1 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,75 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB og Telenor stiger henholdsvis 0,3 prosent og 1,5 prosent mens Mowi faller 0,5 prosent.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 17,77 dollar, ned 9,8 prosent.

– De globale markedene strever med å håndtere et midlertidig, men overveldende fall i etterspørselen som følge av coronaviruspandemien, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge TDN Direkt.

Analytiker i Pareto Securities, Nadia Martin Wiggen, mener ifølge TDN Direkt at oljemarkedet er overforsynt, og at kuttavtalen til Opec+ sammen med fallende produksjon kom for sent til å lette på lagerproblemene.

Equinor er uforandret på 128,70 kroner.

Targovax

Targovax inngår en samarbeidsavtale med finske Valo Therapeutics som skal gjøre selskapet til det første i verden som kan kombinere onkolytisk virus, et virus som aktiverer kroppens immunforsvar til å bekjempe kreft, med en TG-vaksine. TG-vaksinen hjelper kroppen spesifikt med å bekjempe kreft med RAS-mutasjoner.

– Hvis vi lykkes med dette konseptet, vil vi potensielt besitte et meget attraktivt og innovativt produkt som kan ha stor betydning for fremtidig kreftbehandling, sier Øystein Soug, administrerende direktør i Targovax, i en melding.

Aksjen stiger 13,9 prosent til 7,06 kroner.

Asetek

Inntektene til Asetek falt 18 prosent til 9,1 millioner dollar i første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor.

Med unntak av nedstengningen i Kina i midten av første kvartal, er ikke selskapets forsyningskjede eller drift vesentlig påvirket av coronautbruddet, og konsernet opprettholder sine forventninger for 2020.

Aksjen stiger 11,4 prosent til 42 kroner.

Gjensidige

Gjensidige har onsdag morgen lagt frem sine tall for første kvartal 2020. Den milde vinteren ga forsikringsselskapet et heldig skaderesultat, men investeringsporteføljen trekker ned resultatet.

Selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 497 millioner kroner, mot et overskudd på 3,03 milliarder kroner i samme periode året før.

Aksjen stiger 0,5 prosent til 179,50 kroner.