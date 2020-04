Oljerally og teknologigigantene løftet indeksene

Alle de tre toneangivende indeksene hadde en meget pen dag på børsen. Det amerikanske aksjemarkedet steg for første gang på tre dager etter at oljeprisen fikk seg et historisk løft på onsdag. Nå er mye av mandagens rekordtap er allerede hentet inn igjen.

Trump-tweet fyrte opp oljeprisen

Det var amerikansk råolje som steg mest onsdag. West Texas Intermediate (WTI-kontrakten) var på det høyeste opp 40 prosent for dagen. I 22-tiden har prisen derimot stabilisert seg, og befinner seg 20,1 prosent opp intradag på 13,9 dollar fatet. Nordsjøoljen fikk seg imidlertid et litt mer beskjedent løft, og handles i skrivende stund for 20,7 dollar per fat, noe som tilsvarer 7,1 prosent prisstigning for dagen.

I tillegg hjalp den amerikanske presidenten Donald Trump å løfte oljeprisen ytterligere etter å ha tweetet at han har instruert den amerikanske marinen til å ødelegge iranske kanonbåter «hvis de trakasserer våre skip».

Kvartalsrapporteringer og redningspakke

Markedet ble ellers også preget av begynnelsen av en ny kvartalsrapporteringssesong.

– Kvartalsrapportene blir avgjørende, og de er mye viktigere nå enn ellers. Vanligvis er det «business as usual», nå får du veldig mye mer indikasjoner på hvor tøft dette har rammet selskapene, sier Peter Hermanrud i et intervju med Finansavisen.

Aksjemarkedet ble også preget av Senatets lovforslag om å lansere en ny krisepakke til små- og mellomstore bedrifter. Den nye pakken kan allerede bli godkjent på torsdag, hevder CNBCs kilder.

Forøvrig er det amerikanske markedet fortsatt sterkt preget av pandemien. Smitten har fortsatt å spre seg, og USA er fremdeles landet som er hardest rammet med god margin.

Nesten alle aksjene steg

Dow Jones steg 1,99 prosent til 23475,8 og er med det 17,4 prosent ned i år.

29 av de 30 aksjene som inngår indeksen steg.

Dagens vinner teknologiselskapet Intel som fikk seg et løft på hele 7,0 prosent i løpet av børsdøgnet.

Flyprodusenten Boeing, som har slitt mye gjennom pandemien, var dagens taper med 0,95 prosent kursfall.

Høyt oppe på listen over dagens vinnere var blant annet McDonald's og Nike som henholdsvis steg 5,52 og 4,65 prosent.

Oljegiganten Chevron ble revet med av oljeprisrallyet, og endte dagen med nesten 4 prosent kursstigning.

Gode kvartallstall dro opp indeksen

S&P 500 endte opp 2,29 prosent til 2.799,3. Det vil si at indeksen har falt 13,17 prosent hittil i år.

Den diversifiserte S&P 500-indeksen ble påvirket av kvartalsrapporteringen som nå har begynt for fullt i USA. Samleindeksen har generelt gjort det bra de siste ukene, og har allerede hentet inn mye av tapet siden bunnpunktet i midten av mars.

Dagens vinner ble den amerikanske restaurantkjeden Chipotle som hadde rapportert solide kvartalstall til tross for omstendighetene. Aksjen skøyt til værs og steg over 14 prosent onsdag.

Like etter på vinnerlisten fulgte kommnuikasjonsplattformen Twitter, som klatret nærmere 11 prosent.

Dagens taper ble moteforhandleren L. Brands, som fikk et stygt fall på over 20 prosent. Like etter fulgte de amerikanske flyselskapene United Airlines og American Airlines, som henholdsvis falt 7,4 og 6,7 prosent.

Som kjent har flyselskapene, og særlig cruiserederiene, vært sektorer som har tynget samleindeksen mye i løpet den siste måneden siden pandemien inntraff i USA.

Medvind for FAANG-aksjene

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 2,81 prosent til 8495,4. Indeksen har dermed falt 5,1 prosent siden nyttår.

Facebook imponerte i dag og steg 6,7 prosent, mens Apple stengte opp 2,9 prosent og Amazon steg 1,5 prosent.

Netflix var ned 2,9 prosent etter å ha rapportert kvartalstall tidligere denne uken, mens Alphabet (Google) var opp 5,5 prosent.

Bilprodusenten Tesla steg 6,6 prosent og stengte på 732,1 dollar per aksje.

Dagens vinner ble SAExploration Holdings som nesten fikk doblet kursen i dag med 99 prosent stigning.

Høyest på taperlisten var reiseselskapet Liberty TripAdvisor Holdings, som falt over 15 prosent på børs.



Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 7,5 prosent til 42,0.

Gullprisen var opp 2,9 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.736,8 dollar.

Nordsjøoljen var opp 6,9 prosent og handles nå til 20,6 dollar per fat.

10-års renten steg 4,5 basispunkter til 0,616 prosent.