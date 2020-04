Oljepris og resultatsesong påvirker Oslo Børs torsdag, som stiger igjen etter svake formiddagstimer

Oslo Børs åpnet med fin oppgang torsdag morgen, og hovedindeksen var raskt oppe i over 746 poeng, etter å ha endt på 738,12 poeng onsdag. Etter rundt en times handel var hovedindeksen imidlertid nede i negativt territorium igjen. Nå, ved lunsjtider, har det på nytt snudd, og hovedindeksen ved Oslo Børs er opp 0,6 prosent til 742,61 poeng.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis til nå i dag har passert 2 milliarder kroner.

Oljen

På oljemarkedet peker også pilene oppover igjen. Brent-oljen står i 22,33 dollar fatet, som er opp 7,7 prosent i dagens handel. Ved Oslo Børs' stengetid onsdag sto den i 17,77 dollar fatet.

Den amerikanske lettoljen, WTI, er ved lunsjtider torsdag opp 13,4 prosent til 15,63 dollar pr. fat.

Sent onsdag skrev USAs president Donald Trump i en Twitter-melding at han har beordret USAs marine til å senke iranske båter dersom de trakasserer amerikanske marinefartøyer.

«Nyhetene om at president Trump har beordret marinen om å skyte iranske "gunboats" kan ha vært gnisten som startet oppgangen for denne perioden», skriver ANZ-analytikere i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Oljeoppgangen kommer på tross av at nye amerikanske råoljelagertall viste ny lagerbygging i forrige uke, på 15 millioner fat til 518,6 millioner fat. Denne økningen var imidlertid som ventet, ifølge prognoser innhentet av Direkt Makro.

Equinor faller likevel torsdag, og er i skrivende stund ned 0,8 prosent til 132,10 kroner. Oljegiganten har torsdag fastsatt et utbytte for første kvartal på 0,09 dollar pr. aksje, som er en nedgang på hele 67 prosent fra utbyttet for fjerde kvartal 2019. Blant flere øvrige tiltak som iverksettes i forbindelse med coronakrisen, er suspensjon av programmet for tilbakekjøp av aksjer.

Aker BP og DNO derimot, stiger godt i lunsjhandelen. Aker BP er opp 3,8 prosent til 152,60 kroner, DNO opp 10,4 prosent til 4,45 kroner.

Resultatsesong

En annen tungvekter som bremser Børsen, er Yara. Selskapet har kommet med førstekvartalstall som ikke innfridde forventningene. Aksjen er ned 2,6 prosent til 341,20 kroner.

En ny resultatsesong er altså i gang igjen, og flere andre selskaper har kommet med tall i dag:

PGS skuffet med sine kvartalstall, men stiger likevel 4,9 prosent til 3,32 kroner. Seismikkselskapet innfridde forventningene til segmentinntekter.

Norske Skog meldte om et underskudd etter skatt på 374 millioner kroner i første kvartal, men samtidig et sterkt driftsresultat. På Oslo Børs er aksjen ned 0,7 prosent til 30,50 kroner.

Rakettvekst for Europris i årets tre første måneder til tross; aksjen er torsdag ettermiddag ned 0,8 prosent til 36,22 kroner.

Vistin Pharma, der Øystein Stray Spetalen er hovedaksjonær, tapte 167,7 millioner kroner før skatt i første kvartal, hovedsakelig på grunn av tap innen oljetrading. Samtidig betaler selskapet et utbytte på 1,00 kroner. Aksjen er opp 12,1 prosent til 8,70 kroner.

Kongsberg Automotive stiger 6,8 prosent til 98 øre. Selskapet meldte torsdag om et inntektsbortfall på 45 millioner euro i første kvartal. Konsernsjefen lover imidlertid at selskapet skal komme tilbake, forutsatt at selskapet får på plass en likviditetsløsning.

ContextVision har meldt om tidenes resultat, og aksjen er opp hele 24,4 prosent til 112,00 kroner.

Også Biotec Pharmacon stiger kraftig. Aksjen er opp 28,3 prosent til 10,75 kroner. Selskapet mer enn doblet inntektene og leverte på sin nye konsernstrategi om å tjene penger i 2020.

Kitron løftet i første kvartal sine inntekter med åtte prosent til 878 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Aksjen er opp 4,9 prosent til 10,42 kroner.

Milliardkontrakt

Ellers torsdag er Subsea 7 opp 1,5 prosent til 55,06 kroner etter å ha meldt om en kontrakt til en verdi innenfor intervallet 150-300 millioner dollar, som gjelder et vindprosjekt utenfor Nederland.

Gjensidige Forsikring stiger 1,5 prosent til 180,60 kroner. Flere meglerhus har oppgradert aksjen etter selskapets kvartalstallspresentasjon onsdag.

Andre selskaper som utmerker seg positivt er Tor Olav Trøims Borr Drilling, som er opp 14,4 prosent til 6,72 kroner.

Idex Biometrics stiger videre, i dag opp 12,3 prosent til 1,93 kroner. Selskapet har meldt at samarbeidet med Tongxin Microelectronics har ledet til China UnionPay-sertifisering.

Tungvektere

Blant de mer omsatte aksjene er Mowi opp 3,1 prosent, DNB stiger 1,7 prosent, mens Hydro er opp 4,1 prosent.

Nel og Telenor er blant tungvekterne som faller, med nedganger på 0,9 og 0,5 prosent. Også Orkla er ned, med 1,0 prosent. Og Norwegian er ned 1,2 prosent.