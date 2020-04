Credit Suisse tar tap

Den europeiske storbanken Credit Suisse kom med kvartalstall på torsdag som var bedre enn i samme periode i fjor. Bankens nettoresultat endte på 1,3 milliarder sveitserfranc, opp fra 749 millioner i fjorårets første kvartal.

I likhet med alle andre banker tar Credit Suisse store tapsavsetninger i forbindelse med den økonomiske krisen. Banken tok 568 millioner sveitserfranc i tapsavsetninger, som betyr forventede utlånstap. Til sammenligning var tilsvarende tall i første kvartal 2019 på 81 millioner.

Banken advarer om at det kan ytterligere tapsavsetninger i de kommende kvartalene.

Europeiske børser åpnet opp på torsdag, men i løpet av ettermiddagen var gevinstene borte. EuroStoxx50-indeksen var omtrent uendret. Finansaksjer trakk opp, men Credit Suisse-aksjen var ned rundt 2,5 prosent.

Det kom PMI-tall som var historiske lave. Den tyske kom inn på 17,1 poeng i april mot 35 poeng i mars. På forhånd var det ventet 31 poeng. En indeks under 50 poeng viser at innkjøpssjefene venter et avtagende aktivitetsnivå.