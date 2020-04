Oslo Børs løftet av høyere oljepriser og kvartalsresultater

Det startet bra på Oslo Børs torsdag, og endte enda bedre, til tross for noen daffe formiddagstimer. Hovedindeksen endte opp 1,6 prosent til 750,14 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 5,55 milliarder kroner.

Hovedindeksen ved Oslo Børs er nå opp 3,1 prosent den seneste uken, men ned 19,5 prosent hittil i år. Sammenlignet med samme tid i fjor, er indeksen ned drøyt 15 prosent.

Oljeprisoppgang og resultatsesong var noe av det som påvirket torsdagens handel.

Tiltagende oljeoppgang

Oljeprisene steg til værs utover dagen, og ved børsslutt var Brent-oljen opp 10,2 prosent til 22,45 dollar pr. fat. Den amerikanske lettoljen, WTI, var opp hele 27,7 prosent til 17,60 dollar fatet. Til sammenligning kostet Brent-oljen 20,78 dollar fatet ved børsslutt onsdag.

Dette bidro til at også Equinor endte i pluss, etter at aksjen hadde ligget i rødt i store deler av dagen.

Oljekolossen har fastsatt et utbytte for første kvartal som var 67 prosent mindre enn utbyttet for foregående kvartal, og dessuten stanset programmet for tilbakekjøp av aksjer, blant flere tiltak knyttet til coronakrisen. Aksjen steg likevel 1,3 prosent til 134,90 kroner.

Aker BP steg 7,1 prosent til 157,50 kroner, som er nye gledelige nyheter for storaksjonær Kjell Inge Røkke. Onsdag var Aker BP en av vinneraksjene på Oslo Børs med en kursoppgang på 6,1 prosent. Aker ASA-aksjen endte opp 6,4 prosent til 258,20 kroner.

DNO endte på sin side opp 10,9 prosent til 4,47 kroner torsdag, mens BW Energy klatret 13,0 prosent til 10,97 kroner.

Resultatsesong

Yara var derimot ikke med på oppgangen torsdag. Gjødselgiganten har lagt frem førstekvartalstall som ikke innfridde forventningene, og aksjen falt 3,7 prosent til 337,60 kroner.

Norske Skog falt 4,7 prosent til 29,25 kroner etter sine kvartalstall, som viste et underskudd på 374 millioner kroner etter skatt. Driftsresultatet var imidlertid sterkt.

Blant øvrige tungvektere endte DNB opp 1,6 prosent, Frontline steg 1,2 prosent, mens Mowi klatret 3,4 prosent. Hydro-aksjen steg hele 4,8 prosent, og Tomra-aksjen hele 6,7 prosent. Nel nøyde seg med oppgang på 0,6 prosent.

Gjensidige steg 2,8 prosent til 182,90 kroner, etter at flere meglerhus har oppgradert forsikringsaksjen etter selskapets kvartalstall onsdag.

Telenor falt 0,5 prosent, og Orkla endte ned 0,8 prosent. Norwegian falt 3,3 prosent til 5,71 kroner.

Biotec opp over 50 prosent

Torsdagens klare vinneraksje var imidlertid Biotec Pharmacon. Aksjen endte opp hele 52,2 prosent til 12,75 kroner. Selskapet mer enn doblet inntektene i første kvartal, og leverte på sin nye konsernstrategi om å tjene penger i 2020.

ContextVision steg 27,8 prosent til 115,00 kroner. Selskapet satte i første kvartal ny rekord innen både salg og resultat.

Tor Olav Trøims Borr Drilling endte forøvrig opp 19,2 prosent til 7,00 kroner.

Øystein Stray Spetalens Vistin Pharma steg 17,3 prosent til 9,10 kroner, til tross for kvartalstall tynget av oljetradingtapene selskapet meldte om tidligere i år. Resultatet før skatt ble på minus 167,7 millioner kroner. Samtidig har selskapet varslet utbytte på 1,00 kroner aksjen.

Flere tall og milliarddeal

Europris steg 1,4 prosent til 37,00 kroner. Lavpriskjeden hadde en like-for-like-vekst på 10,4 prosent i første kvartal, mens markedet hadde en vekst på minus 4,4 prosent.

Undervannsentreprenøren Subsea 7 meldte om ny kontrakt i milliardklassen og endte opp 2,0 prosent til 55,32 kroner.

Idex Biometrics steg 7,1 prosent til 1,84 kroner. Fingeravtrykksteknologiselskapet meldte at samarbeidet med Tongxin Microelectronics har ledet til China UnionPay-sertifisering.