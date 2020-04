Børsfall i Asia

I Japan faller Nikkei 1,06 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,55 prosent.

Shanghai Composite svekkes 0,77 prosent, og CSI 300 går tilbake 0,65 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,67 prosent.

I Sør-Korea svekkes Kospi 1,24 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot klatrer 0,66 prosent. Straits Times i Singapore er ned 1,13 prosent.

Coronamedisin

Ifølge CNBC er det nyheter om coronamedisinen til Gilead Sciences som tynger markedet fredag morgen. Dette skapte også store svingninger på Wall Street torsdag kveld.

Et dokument som torsdag ved en feil ble publisert av Verdens helseorganisasjon, viste at medisinen ikke hadde virkning på pasientene på den randomiserte studien fra Kina, ifølge Financial Times.

Da selskapet selv kommenterte rapporten viste det seg imidlertid at det ikke stod like dårlig til som man først fryktet.

- Ettersom denne studien ble avsluttet tidlig på grunn av lav deltagelse, klarte den ikke å muliggjøre statistisk meningsfulle konklusjoner. Som sådan er studieresultatene ikke entydige, selv om trender i dataene antyder en mulig fordel for Remdesivir, spesielt blant pasienter som ble behandlet tidlig i sykdommen, skrev Gilead, ifølge CNBC.