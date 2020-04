Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs faller i åpningen fredag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 738,48, ned 1,55 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 689 millioner kroner.

SSB kutter fredag kraftig i sine prognoser for norsk økonomi. De mener nå at det viktigste er når landet gjenåpnes.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 1,22 prosent til 21,59 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,91 prosent til 16,98 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 22,45 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Ifølge Kuwaits offisielle nyhetsbyrå KUNA, har Kuwait nå begynt å trappe ned råoljeproduksjonen før produksjonskuttavtalen i Opec+ trer i kraft i mai, melder TDN Direkt.

Produksjonen er estimert til å falle ytterligere i USA de kommende ukene etter en nedgang i boreaktiviteten.

«Vi beregner at antall aktive borerigger i USA nå er godt under det som kreves for å opprettholde produksjon. Man vil se et naturlig fall i amerikansk produksjon i de kommende ukene og månedene», skriver ANZ-analytikere, ifølge TDN Direkt.

Ellers fortsetter coronaviruset å prege den globale økonomien, og Capital Economics estimerer ifølge nyhetsbyrået at virusrelaterte virkninger vil forårsake en kontraksjon i den globale BNPen på 5,5 prosent i år. Det er det bratteste fallet siden andre verdenskrig.

«Når viruset er under kontroll bør produksjonen hente seg inn, men det vil ta flere år å returnere til nivået før viruset», skriver analysehuset, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 2,34 prosent til 131,75 kroner, mens Aker BP svekkes 2,86 prosent til 153,00 kroner.

Sistnevnte kan i dag melde om rekordproduksjon i første kvartal.

Vinnerne

Europris klatrer fredag morgen 5,14 prosent til 38,90 kroner. Selskapet kunne melde om rakettvekst da de la frem sitt førstekvartalsresultat i går.

Også Yara er også en av få tungvektere som stiger på Oslo Børs, og er nå opp 1,57 prosent til 342,80 kroner.

Gjødselgiganten meldte torsdag om røde tall etter valutatap, men innfridde på driften.

En av dagens foreløpig største vinnere er Reach Subsea , som i morges kunne melde om nye prosjekter. Aksjen fyker opp 18,86 prosent til 1,04 kroner, mens er imidlertid hittil kun omsatt for knappe 480.000 kroner.

Aksjen som troner øverst på vinnerlisten er Shelf Drilling, som styrkes 20,58 prosent til 3,75 kroner.

Merkur Market-noterte Gentian Diagnostics la i morges frem tall, som viste at de ga omsetningen et løft i første kvartal. Aksjen klatrer 1,89 prosent prosent til 54,00 kroner.

Resultatvarsel

Torsdag kveld kom Storebrand med et resultatvarsel hvor de meldte om forsikringssmell og positiv skatteeffekt i første kvartal.

Aksjen faller fredag morgen 3,75 prosent til 42,09 kroner, og er foreløpig dagens tredje mest omsatte aksje.

Ellers faller DNB 1,88 prosent til 109,70 kroner, Nel svekkes 1,76 prosent til 12,58 kroner, mens John Fredriksen-dominerte Frontline er ned 2,67 prosent til 112,90 kroner.

Techstep er aksjen som foreløpig er mest ned på Oslo Børs, med et fall på 10,69 prosent til 2,34 kroner. Den er imidlertid kun omsatt for drøyt 33.000 kroner hittil i dag.