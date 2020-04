Børsfall i Europa

Fredag var det nedgang på de europeiske børsene, men det var ingen panikk. Den paneuropeiske indeksen EuroStoxx50 falt rundt 0,4 prosent. Børsen i Belgia falt over 1 prosent, mens Milano-børsen så vidt var i pluss. Frankfurt- og Paris-børsene var ned henholdsvis 0,7 og 0,4 prosent.

Europeiske telekomaksjer var i pluss på fredag, mens finans var sektoren som tynget mest. ING Group, Banco Santander og Societe Generale var ned mellom 2 og 3 prosent.

Nestlé-kursen steg etter at selskapet rapporterte tall for første kvartal. Det franske legemiddelselskapet Sanofi var også opp på grunn av salgshopp i kvartalet.

Ifølge TDN Direkt skriver Der Spiegel at den tyske regjering venter et BNP-fall på 6-7 prosent i 2020. I 2021 ventes BNP å stige 5 prosent.

Reuters og CNBC skrev om at det er få kunder i butikkene i Tyskland til tross for at mange butikker fikk lov til å åpne på mandag. IKEA meldte om ingen køer og lite folk.