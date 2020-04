Wall Street avsluttet uken sterkt

Det har den siste uken blitt rettet sterkt fokus mot oljemarkedet på Wall Street ettersom fremtidskontraktene på amerikansk råolje for mai på et tidspunkt ble handlet til under null dollar fatet.

Fredag fortsatte oljeprisen oppover, og de to store oljeprodusentene steg i takt.

Håp om vaksine

Ellers på Wall Street venter man på en vaksine mot Covid-19 slik at man etterhvert kan begynne å bevege seg tilbake til normalen. Volatiliteten var svært gjeldende på Wall Street torsdag etter at lovende testresultater fra en mulig vaksine utarbeidet av Gilead Science viste seg å ikke stemme. Det viste seg at dokumentene stammet fra undersøkelser i Kina og hadde vesentlige feil og mangler og ikke resulterte i noen statistisk meningsfulle konklusjoner.

CNBCs Jim Cramer var i etterkant ute å advarte investorer mot å se til Kina for vaksiner, og heller stole på amerikanske studier. Fredag rapporterte Reuters at en undersøkelse ledet av amerikanske kunne bli klargjort før planen, nærmere bestemt i midten av mai.

Smittetall

Flere enn 2,7 millioner mennesker har blitt bekreftet smittet på verdensbasis, og 800.000 av disse tilfellene stammer fra USA. Aksjemarkedet har derimot hentet seg kraftig inn de siste ukene etter at kurven på antall nye smittetilfeller har begynt å slake ut.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 1,03 prosent til 23.756,68. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 27 av selskapene i grønt torsdag. Dagens vinner ble Home Depot med en oppgang på 4,91 prosent. Tett etter fulgte teknologi-selskapene Apple og Microsoft med en oppgang på henholdsvis 2,89 og 1,83 prosent. Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs steg begge i takt med indeks, og stengte opp 1,47 og 1,09 prosent.

Oljeselskapene Chevron og Exxon Mobil sluttet uken opp 0,21 og 0,67 prosent etter at oljeprisen fortsatte å hente seg inn. Dagens soleklare taper ble flyprodusenten Boeing som endte ned 6,35 prosent.

S&P 500 endte opp 1,39 prosent til 2.836,60.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 8.634,52, opp 1,65 prosent.

Facebook stengte opp 2,67 prosent etter at selskapet lanserte videokonferanse-tjenesten Messenger Rooms for å ta opp kampen med blant annet Zoom. Zoom raste på sin side brått etter nyheten og endte dagen ned 6,09 prosent. Videre endte kjente selskaper som Amazon og Netflix dagen opp og ned henholdsvis 0,45 og 0,40 prosent. Elbilprodusenten Tesla steg 2,77 prosent

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 13,34 prosent til 35,85.

Oljeprisen steg på ukens siste handelsdag etter forhåpninger om nye kutt ledet av OPEC. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 21,80 og 17,03 dollar. Opp henholdsvis 2,25 og 3,21 prosent.

Gullprisen er ned 0,37 prosent, og en unse gull koster 1.739,80 dollar.

Tremånedersrenten steg 1,1 basispunkter til 0,125 prosent.

Renten på 2-åringen falt 4,1 basispunkter til 0,192 prosent.

10-åringen falt 1,7 basispunkter til 0,594 prosent.

30-åringen falt 1,5 basispunkter til 1,170 prosent.