Skatte- og avgiftskonsekvenser ved rabatter og betalingsutsettelser

Advokat Torgeir Fjeldsgaard - SANDS Foto: SANDS

Det er for tiden mange virksomheter som har fall i omsetning og dermed opplever betalingsproblemer. Leverandører av varer og tjenester får henvendelser fra kunder som tar opp spørsmål om betalingsutsettelser og rabatter. Leverandører går gjerne med på dette av egen interesse og kanskje også med ønske om å bidra til å holde samfunnshjulene i gang. Betalingsutsettelser og rabatter skal i utgangspunktet ikke utløse negative skatte- og avgiftskonsekvenser. I noen tilfeller kan imidlertid leverandøren sitte igjen med en skatte- og merverdiavgiftskostnad for vederlag den aldri mottok.

Rabatt

Ved fastsettelsen av skatt og merverdiavgift tas det utgangspunkt i avtalt pris mellom kjøper og selger. Dette gjelder også der man allerede har inngått en avtale, men senere reforhandler prisen for eksempel ved leie av fast eiendom. Så lenge rabatten er forretningsmessig begrunnet vil leverandørens skattepliktige inntekt bli redusert tilsvarende reduksjonen i leie, og for avgiftspliktig utleie skal det beregnes merverdiavgift av den reduserte leien. Er rabatt begrunnet i et gaveformål, må imidlertid leverandøren fortsatt beregne merverdiavgift av vederlaget uten rabatt.

Det at man gir rabatter under en krisesituasjon som nå, vil i de fleste tilfeller være begrunnet med at markedsverdien av varen eller tjenesten må anses redusert, eller at leverandøren gjør det i egen interesse en periode for å beholde kunder eller markedsandeler. Regjeringen skriver i en uttalelse av 8. april 2020 at leverandørenes vurdering av de kommersielle forholdene som hovedregel må legges til grunn her, samt at et delformål om å bidra i den nasjonale «dugnaden» ikke bør medføre at rabatten regnes som gave.

Når det er interessefellesskap mellom kjøper og selger, for eksempel inngår i samme konsern, står man ikke like fritt til å avtale prisen man ønsker uten at det får negative skatte- og avgiftskonsekvenser. Dersom pris og vilkår ikke er satt som om partene var uavhengige vil skattemyndighetene kunne fastsette prisen ved skjønn med virkning for både skatt og merverdiavgift. I tilfeller med interessefellesskap bør man altså kunne sannsynliggjøre at rabatten ville blitt tilsvarende dersom partene var uavhengige.

Det er viktig å være klar over at dersom ytelsen er kontraktsmessig levert og faktura allerede er sendt og forfalt til betaling gir avgiftspraksis anvisning på at etterfølgende reduksjon ikke regnes som en rabatt, men som en (delvis) ettergivelse av fordring. Leverandør vil da verken få redusert skatt eller grunnlaget for merverdiavgift tilsvarende rabatten med mindre man tilfredsstiller vilkårene for tapsfradrag etter skatte- og merverdiavgiftslovgivningen.

Bruk av rabatter kan også bli relevant ved den nye midlertidige tilskuddsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall som trådte i kraft 17. april 2020. Dette skyldes at tilskuddet fastsettes på grunnlag av foretakets omsetningsfall og faste uunngåelige kostnader i mars, april og mai 2020.

Betalingsutsettelse

Betalingsutsettelser påvirker i utgangspunktet ikke skatte- eller avgiftsbehandlingen. Leverandører må inntektsføre fakturabeløpet samt beregne og forskuttere merverdiavgift til staten uavhengig av om og eventuelt når kunden betaler. Dersom fordringen senere må anses tapt fordi kunden ikke har betalingsevne (for eksempel konkurs) kan man få skattefradrag og refundert merverdiavgiften etter nærmere vilkår i skatteloven og merverdiavgiftsloven.

Rettigheten til å få refundert merverdiavgiften går imidlertid tapt dersom man avtaler at kundefordringen går over til langsiktig finansiering, eksempelvis at fakturaene inngår i en ordinær låneavtale. Det samme vil være utgangspunktet dersom fordringene regnskapsføres som langsiktig fordring. Som regel vil man i en slik situasjon også tape retten til skattefradrag. Konsekvensen er at leverandøren blir sittende igjen med en merverdiavgiftskostnad og får skattepliktig inntekt knyttet til fakturaen selv om kunden aldri betalte.

Høyesterett har lagt til grunn at en kundefordring også kan endre karakter til ordinær finansiering uten konkret avtale. Enkelte advokater har pekt på at dette kan utgjøre en risiko for leverandører som gir betalingsutsettelse nå under coronakrisen. Etter vårt syn er imidlertid risikoen for «karakterendring» svært begrenset når kjøper og selger er uavhengige parter. Praksis – der skattemyndighetene har kommet til at fordring har endret karakter fra leverandørkreditt til annen form for tilgodehavende – gjelder i all hovedsak tilfeller med interessefellesskap, og selv da skal det mye til. Selv om karakterendring ikke kan utelukkes i ordinære kundeforhold, er det lite praktisk – særlig der det ikke finnes holdepunkter for at leverandøren har hatt som siktemål å bistå kunden med dens langsiktige finansiering.

Oppsummert vil leverandører normalt kunne gi betalingsutsettelse eller unnlate inndrivelse av fordringer i en vanskelig periode uten å tape retten til senere tapsfradrag. Der det er interessefellesskap mellom partene vil man også kunne gi betalingsutsettelse, men det må være forretningsmessig begrunnet i leverandørens interesser alene; ikke å styrke skyldnerens finansielle stilling (ordinær finansiering).