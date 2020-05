Wall Street åpner rett opp

Det åpner i grønt på børsen i New York mandag.

Dow Jones Industrial Average er etter femten minutters handel opp 0,5 prosent til 23.896 poeng.

Nasdaq Composite stiger 0,85 prosent til 8.862 poeng.

S&P 500 er opp 0,78 prosent, til 2.858 poeng.

Brent-oljen er kl 15.45 ned 10,9 prosent til 19,59 dollar. WTI-oljen står i 12,30 dollar ned 28,9 prosent.

Fed-oppdatering

Fed skal komme med en oppdatering angående tiltak onsdag. De fleste analytikere forventer ingen store forandringer i politikken, da Fed har gått hardt ut med støtte til bedrifter og helikopterpenger de siste ukene.

Investorene kommer derimot til å være meget interessert i hva Fed-sjef Jerome Powell sier om statusen på økonomien i USA, spesielt fordi landet holder kortene tett til brystet når det gjelder når de skal åpne deler av landet igjen.

Det har også blitt bestemt at at de pengepolitiske lettelsene skal styrkes gjennom blant annet en doblig av kjøp av selskapssertifikater- og obligasjoner, samt at kjøp av japanske statsobligasjoner skal økes.

Investorene virker også å se positivt på at flere og flere land nå planlegger gradvis gjenåpning etter at smittetoppen ser ut til å være nådd – i hvert fall for denne gang.

Det er også stor interesse for kvartalsrapportene til de store selskapene Boeing, Amazon, Facebook, Tesla, Apple og Microsoft, som kommer senere denne uken.

Venter begrenset oppgang

De amerikanske indeksene har økt markant siden bunnen i midten av mars, men markedet forventer begrenset oppgang hvis det ikke skjer noen bedring med smittetallene.

«Selv om billioner av dollar i stimulanser har hjulpet S&P 500-indeksen til å hente seg inn nesten 30 prosent siden bunnivået i mars, så sier analytikere at en ytterligere oppgang er begrenset dersom det ikke skjer fremgang i utviklingen av behandling for den dødelige sykdommen», skriver Reuters mandag ifølge TDN Direkt.

Store oljeselskap som ExxonMobil rammes av fallende oljepris, men er bare marginalt ned i handelen før børsåpning.

Apple utsetter opptrappingen av produksjonen av fire nye iPhone-modeller med om lag en måned, ifølge kilder kjent med saken melder Wall-Street Journal mandag.

Årsaken til utsettelsen er fallende etterspørsel og forstyrrelser i produksjonskjeden i Asia. Apple-aksjen opp 0,1 prosent i førhandelen.