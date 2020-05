Børsopptur i Asia

I Japan stiger Nikkei 2,75 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,74 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,66 prosent, og CSI 300 er opp 0,98 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 1,76 prosent.

I Sør-Korea styrkes Kospi 1,91 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,43 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 1,70 prosent.

Rentedom

Den japanske sentralbanken, Bank of Japan, besluttet i morges å holde renten i landet uendret på -0,10 prosent.

Samtidig ble det bestemt at at de pengepolitiske lettelsene skal styrkes gjennom blant annet en doblig av kjøp av selskapssertifikater- og obligasjoner, samt at kjøp av japanske statsobligasjoner skal økes.