Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen mandag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 743,46, opp 0,72 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 501 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 3,54 prosent til 20,68 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 10,68 prosent til 15,13 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 21,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«Økende oljelagre og svak etterspørsel tynger sentimentet tungt. Oljelagre fortsetter oppbyggingen og amerikanske lagre steg med 15 millioner fat forrige uke», skriver ANZ-analytikere i en rapport, ifølge TDN Direkt.

Baker Hughes siste riggoppdatering viser at antallet aktive rigger i Nord-Amerika nå har halvert seg på et år.

Fredag var det 491 aktive rigger. Det et 68 færre enn uken før, og 563 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

«Permian-bassenget og New Mexico utgjorde 62 prosent av nedstengningene; et illevarslende tegn med tanke på at denne regionen har vært en av de mer suksessfulle i USA», skriver analytikerne i ANZ, ifølge TDN Direkt.

Ifølge nyhetsbyrået sier kilder til Bloomberg News at Saudi Aramco, det nasjonale oljeselskapet i Saudi-Arabia, begynte de planlagte produksjonskuttene forrige uke.

Equinor stiger mandag morgen 0,49 prosent til 133,65 kroner, mens Aker BP faller 1,51 prosent til 153,60 kroner.

Flere detaljer

Norwegian Air Shuttle har mandag morgen lagt frem flere detaljer fra sin redningsplan. Flyselskapet vil nå konvertere 85 prosent av gjelden til aksjer.

Norwegian faller nå 13,21 prosent til 5,03 kroner på Oslo Børs. Hittil i år er aksjen ned dramatiske 86 prosent.

Ellers blant de mest omsatte er Aker ned 0,79 prosent til 251,40 kroner, mens Gjensidige svekkes 0,70 prosent til 183,80 kroner.

Kværner meldte i morges om røde tall på både driften og bunnlinjen i årets første kvartal etter å ha blitt tynget av coronakrisen.

Aksjen faller 4,66 prosent til 6,34 kroner.

Opptur

Biotec Pharmacon meldte i forrige uke at de i første kvartal mer enn doblet inntektene og kvittet seg med den røde bunnlinjen.

Aksjen fortsetter mandag oppturen, og er dagens hittil største vinner. Den stiger nå 23,38 prosent til 19,00 kroner på høyt volum, mens den siden nyttår har lagt på seg hele 284 prosent.

Europris , som også la frem solide førstekvartalstall i forrige uke, klatrer 4,75 prosent til 40,12 kroner, mens John Fredriksen-dominerte Frontline styrkes 4,70 prosent til 115,80 kroner.