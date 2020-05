Solid knekk i oljeprisen

Oslo Børs fortsetter oppgangen fra morgenen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 746,24, opp 1,10 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Oljeprisen har fått seg en solid knekk utover formiddagen.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 6 prosent til 20,66 dollar fatet, mens WTI-oljen synker hele 17,8 prosent til 14,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 21,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«Til tross for at Saudi-Arabia allerede har startet sine produksjonskutt, er det stadig flere eksempler på at fulle oljelagre skaper problemer flere steder i verden, noe som gjør kjøperne av olje ekstra forsiktige», skriver Nordea Markets i en rapport.

Baker Hughes siste riggoppdatering viser at antallet aktive rigger i Nord-Amerika nå har halvert seg på et år.

Equinor stiger mandag morgen 1,8 prosent til 135,40 kroner, mens Aker BP faller 1,7 prosent til 153,30 kroner.

Opptur

Insr Insurance Group er dagens vinner og legger på seg 22,5 prosent til 5,34 kroner. Selskapet sier i en børsmelding at de ikke merker noen stor effekt av coronaviruset og går mot forventet resultat i første kvartal.

Noreco følger ikke langt bak og er opp 15,8 prosent til 143 kroner. Det er ingen spesielle nyheter fra selskapet som drar opp aksjekursen.

Biotec Pharmacon meldte i forrige uke at de i første kvartal mer enn doblet inntektene og kvittet seg med den røde bunnlinjen. Aksjen fortsetter mandag oppturen og stiger nå 15,9 prosent til 17,85 kroner på høyt volum. Siden nyttår har aksjen lagt på seg hele 275 prosent.

Europris, som også la frem solide førstekvartalstall i forrige uke, klatrer 4,2 prosent til 39,90 kroner.

Ellers blant de mest omsatte er DNB opp 2,9 prosent til 112,65 kroner, Frontline opp 6 prosent 117,20 kroner, Mowi er opp 1 prosent til 172,20 kroner etter forrige ukes fall på nærmere 10 prosent intradag mandag. Nel legger på seg 3,2 prosent til 12,91 kroner.

Nedtur

Norwegian har mandag morgen lagt frem flere detaljer fra sin redningsplan. Flyselskapet vil nå konvertere 85 prosent av gjelden til aksjer. Aksjen faller dermed 4,5 prosent til 5,53 kroner på Oslo Børs. Hittil i år er aksjen ned dramatiske 85 prosent.

Kværner meldte i morges om røde tall på både driften og bunnlinjen i årets første kvartal etter å ha blitt tynget av coronakrisen.

Aksjen faller 6,2 prosent til 6,24 kroner.

Observe Medical er dagens taper med et fall på 9,9 prosent til 10,90 kroner. Borr Drilling følger også etter og er ned 7,1 prosent til 7,16 kroner.