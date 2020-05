Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Etter 32 minutters handel står hovedindeksen i 746,72, opp 0,45 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 785 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 4,30 prosent til 19,13 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 14,01 prosent til 10,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 19,76 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Ifølge TDN Direkt uttalte verdens største børshandlede fond (ETF) innen olje, United States Oil Fund (USO), mandag at de over en firedagersperiode vil ta ut WTI-kontraktene for juni-levering fra 20 prosent av sin portefølje.

– Alt virker å bli dratt ned av det som skjer i WTI-terminmarkedet, sier råvarestrateg Daniel Hynes i Australian and New Zealand Banking Group, ifølge nyhetsbyrået.

Hovedbekymringen i markedet er at det ikke er noe sted å lagre oljen som ikke blir konsumert, som følge lavere økonomisk aktivitet grunnet coronapandemien.

Som følge av kollapsen i oljeetterspørselen er de globale oljelagrene ifølge TDN Direkt nå estimert til å være 85 prosent fulle.

Equinor faller 0,75 prosent til 133,00 kroner, mens Aker BP er ned 0,76 prosent til 149,85 kroner.

Resultatrush

Flere selskaper har lagt frem sine førstekvartalstall tirsdag morgen. Det største av dem, Telenor, innfridde spådommer, men kutter forventninger til 2020.

Aksjen stiger 2,01 prosent til 154,50 kroner, og er foreløpig dagens nest mest omsatte.

TietoEVRY kunne melde om positive coronaeffekter, og la frem solide tall. Det sender aksjen opp hele 11,39 prosent til 262,00 kroner.

Carasent , som utvikler og drifter e-helse-systemer, økte omsetningen med 35 prosent i første kvartal. Aksjen klatrer 10,83 prosent til 17,40 kroner.

Også Vow ga inntektene et skikkelig løft i første kvartal, og aksjen er nå opp 8,93 prosent til 24,40 kroner.

Next Biometrics har ikke lagt frem kvartalstall, men har kommet med en oppdatering tirsdag. Selskapet venter nå blant annet en omsetning på 20 millioner kroner i første kvartal, og påpeker også at selskapet har gjennomført et betydelig program for kostnadsreduksjoner.

Investorene synes tydeligvis at dette er positive signaler, og sender aksjen opp hele 31,94 prosent til 2,85 kroner.

Flykrisen

SAS meldte tirsdag morgen at de nå må si opp opptil 5.000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Nyheten sender aksjen ned 4,26 prosent til 9,10 kroner.

Flyselskapet påpeker at som et resultat av covid-19, forventes det at etterspørselen vil bli betydelig påvirket resten av 2020, og at det vil ta flere år før etterspørselen kommer tilbake på nivåene fra før utbruddet.

Også Norwegian svekkes tirsdag morgen, og aksjen er nå ned 4,62 prosent til 5,25 kroner.