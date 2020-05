Stor oppgang på Oslo Børs - krakk i aksje etter nyhet

Hovedindeksen la på seg 1,90 prosent til 757,53 poeng. Da uken startet sto Oslo Børs i 738,13 poeng til sammenligning.

Det ble omsatt aksjer for 5,8 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisen svingte opp og ned tirsdag. Rundt børsens stengetid sto et fat brentolje i 21,06 dollar pr. fat, opp 5,51 prosent for dagen. Høyeste intradag var et fat i 21,18 dollar fatet, mens på det laveste kostet et fat 18,71 dollar.

WTI-oljen ble omsatt for 13,25 dollar pr. fat, opp 1,86 prosent, da Oslo Børs stengte. Høyeste pris intradag var 13,51 dollar fatet, mens på det laveste kostet et fat 10,21 dollar.

Aker BP nedgradert

Sist uke ble mange overrasket da WTI-oljen ble handlet til negativ pris. Det tror Rystad Energy kan skje igjen.

«Negative priser var en normal utvikling og konsistent med det vi har advart om lenge. Når ingen vil ha oljen som produseres, og det ikke er noe sted å lagre den, er det ingen som vil ha noe med den å gjøre», skriver Bjørnar Tonhaugen, analytiker i Rystad Energy i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Equinor gikk opp 0,90 prosent til 135,20 kroner, mens Aker BP steg 3,97 prosent til 157 kroner. Handelsbanken nedgraderte tirsdag Aker BP fra kjøp til salg, mens kursmålet ble jekket ned fra 305 til 140 kroner pr. aksje.

Vinnere

Telenor innfridde da selskapets kvartalstall ble lagt frem. Aksjen hoppet opp 2,77 prosent til 155,65 kroner.

Next Biometrics oppdaterte investorene sine om at det venter en omsetning på 20 millioner kroner i første kvartal. Aksjen steg hele 65,05 prosent til 3,56 kroner.

Photocure har kjøpt tilbake rettigheter for salg- og markedsføringen for Hexvix i Europa fra Ipsen. Prisen er på 15 millioner euro. Photocure ble løftet med 9,41 prosent til 75,60 kroner.

Tapere

Thin Film Electronics opplyste at det har sikret 20 millioner kroner i ny kapital, men ikke via emisjonen som tidligere er kunngjort og behandlet i ekstraordinær generalforsamling. Aksjen stupte 23,60 prosent til 0,98 kroner.

Norwegian har lagt frem nytt tilbud til obligasjonseierne, i forkant av det kommende møtet 30. april. Det nye tilbudet går ut på å konvertere en mindre andel av gjelden til aksje, etter nærmere diskusjoner med obligasjonseiere og andre kreditorer. Norwegian sank 8,55 prosent til 5,03 kroner.

SAS gikk ned 5,31 prosent til 9 kroner. Selskapet vil si opp 5.000 ansatte i Norden.