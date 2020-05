Rødt på Wall Street

Avventende stemning og håp om gjenåpning av deler av økonomien preget Wall Street tirsdag.

Teknologi kan by på ny nedtur

Nasdaq Composite endte ned for dagen etter at flere av de sentrale selskapene som inngår i indeksen falt.

«Jeg tror investorer selger seg ned i teknologiselskapene før resultatene for første kvartal skal rapporteres. Hvis de skuffer kan markedet sendes enda lavere, men samtidig har markedet vist seg å være motstandsdyktig de siste dagene» . Sa Peter Cardillo, sjefs markedsøkonom hos Spartan Capital Securities ifølge CNBC.

Håp om åpning av delstater

Håp om gjenåpning av visse delstater ga støtte aksjemarkedet tirsdag. Blant statene som stegvis snart kan begynne å åpne opp finner vi Alaska, Georgia, South Carolina og Texas. Flere amerikanske selskaper vil dra kraftig fordel av en delvis gjenåpning, noe som utløste handel i visse selskaper.

«Aksjemarkedet priser mer og mer inn at økonomien skal starte igjen, og flere stater har uttrykket vilje om å gjenåpne deler av økonomien». Sa Jim Paulsen, sjefs investeringsstrateg hos The Leuthhold Group.

Ned, ned og ned

Dow Jones falt 0,13 prosent til 24.101,55. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 14 av selskapene i grønt torsdag. Dagens vinner ble Dow Inc. med en oppgang på 3,88 prosent. Bankaksjene Goldman Sachs og JP Morgan var også å finne blant dagens vinnere, med en oppgang på henholdsvis 1,93 og 0,68 prosent. Boeing var også å finne høyt på listen med en oppgang på 1,63 prosent.

I den andre enden av listen var Merck & Co med en nedgang på 3,44 prosent. Teknologigigantene Microsoft og Apple var også å finne langt ned på listen med hver sin kursendring på henholdsvis 2,50 og 1,64 prosent.

S&P 500 endte ned 0,52 prosent til 2.863,39

På S&P var det tirsdag bred oppgang i reiseliv. Flyselskapene American Airlines og United Airlines endte dagen opp henholdsvis 12,38 og 11,36 prosent. Alaska Air Group steg 13,46 prosent, mens Norwegian Cruise stengte opp 14,42 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte til 8.600,73, ned 1,40 prosent.

På Nasdaq falt flere av de sentrale selskapene tirsdag. Facebook stengte ned 2,45 prosent, mens Amazon falt 2,61 prosent. Netflix og Alphabet endte også ned for dagen, henholdsvis 4,16 og 3,31 prosent. Sistnevnte slipper tall for første kvartal etter stengetid. Elbilprodusenten Tesla endte ned 3,71 prosent for dagen.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 1,11 prosent til 33,66.

Oljeprisen har gjennom dagen opplevd store svingninger. I skrivende stund handles et fat Brent og WTI-olje til henholdsvis 20,55 og 12,69 dollar, opp og ned henholdsvis 2,75 og 1,10 prosent

Gullprisen endte ned 0,28 prosent, og en unse gull koster 1.719,00 dollar.

Tremånedersrenten falt ett basispunkt til 0,117 prosent.

Renten på 2-åringen falt to basispunkter til 0,207 prosent.

10-åringen falt 5,7 basispunkter til 0,607 prosent.

30-åringen falt 6,2 basispunkter til 1,199 prosent.