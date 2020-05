Oslo Børs stiger i åpningen

Oslo Børs klatrer oppover onsdag morgen.

Etter 28 minutt handel står hovedindeksen i 762,11, opp 0,61 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 856 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 4,99 prosent til 21,48 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 15,64 prosent til 14,27 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 21,06 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Flere land letter nå på smittevernsrestriksjoner, og det er ventet å øke etterspørselen etter olje fremover. Analytikere tror ifølge TDN Direkt likevel at juni-kontraktene fortsatt vil være under press.

– Opec+-kuttene starter snart og vil gi en viss støtte, men lagerbeholdningen vil trolig bare fortsette å bygges, noe som gjør en betydelig oppside i oljeprisen lite sannsynlig på dette stadiet, sa en markedsaktør, ifølge nyhetsbyrået.

Ifølge API steg de amerikanske råoljelagrene med 10,0 millioner fat i forrige uke, ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet en økning på 10,6 millioner fat.

– Dette gir håp om at lagrene ikke fylles så raskt som man har trodd, og blir tatt imot som gode nyheter, sier en strateg.

Equinor er opp 1,29 prosent til 136,90 kroner, mens Aker BP klatrer 1,91 prosent til 160,00 kroner.

Valgt ut til studie

BerGenBios legemiddel bemcentinib skal være med i en britisk studie i et forsøk på å lage et legemiddel for behandling av coronapasienter.

Nyheten sender aksjen opp voldsomme 112,89 prosent til 44,60 kroner, og er dagens fjerde mest omsatte med et volum på 25 millioner kroner.

På det meste har aksjen onsdag vært omsatt for 54,00 kroner, opp 157,8 prosent.

Resultatsesong

Resultatrushet fortsetter, og det største selskapet som har lagt frem tall onsdag er Norsk Hydro . Aluminiumsgigantens underskudd vokste kraftig i kvartalet, men selskapet bedret samtidig driften.

Aksjen klatrer 6,99 prosent til 24,99 kroner, og er dagens hittil mest omsatte.

Medistim stiger 7,39 prosent til 188,50 kroner etter å ha gitt omsetningen et solid løft i første kvartal.

For XXL fortsetter nedturen. «Cocktailen» elendig vinter og coronavirus gjorde at sportskjeden tapte 268 millioner kroner i første kvartal. Aksjen svekkes nå 1,20 prosent til 9,06 kroner.

Også Borregaard faller på børs etter førstekvartalstall. Økte kostnader svekket bunnlinjen, og aksjen faller 2,43 prosent til 96,30 kroner.