Onsdagens nyheter løfter en rekke aksjer på Oslo Børs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 767,80 poeng, opp 1,4 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,4 milliarder kroner.

Olje/Equinor

Et fat Nordsjøolje omsettes for 21,42 dollar, opp 2,3 prosent. Flere land letter nå på smittevernsrestriksjoner, og det er ventet å øke etterspørselen etter olje fremover. Analytikere tror ifølge TDN Direkt likevel at juni-kontraktene fortsatt vil være under press.

– Opec+-kuttene starter snart og vil gi en viss støtte, men lagerbeholdningen vil trolig bare fortsette å bygges, noe som gjør en betydelig oppside i oljeprisen lite sannsynlig på dette stadiet, sa en markedsaktør, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor klatrer 3,9 prosent til 140,45 kroner.

BerGenBio

BerGenBios legemiddel bemcentinib skal være med i en britisk studie i et forsøk på å lage et legemiddel for behandling av coronapasienter. Prekliniske data antyder at bemcentinib potensielt er nyttig for behandling av tidlig Covid-19-infeksjon, ifølge en melding fra selskapet.

Studien tar sikte på å få en tidlig indikasjon på om bemcentinib kan redde liv og forbedre resultatene hos de mest utsatte pasientene med Covid-19. De første pasientene i studien skal behandles umiddelbart.

Aksjen stiger 86,4 prosent til 39,05 kroner.

Norsk Hydro

I første kvartal 2020 omsatte Norsk Hydro for 38,1 milliarder kroner, godt over de 36,7 milliarder kronene analytikerne på forhånd hadde spådd. Resultat før skatt endte på minus 124 millioner kroner, mens analytikerne hadde sett for seg et overskudd på 281 millioner kroner.

«Vellykket opptrapping av produksjonen ved Alunorte-raffineriet, reduserte kostnader og positive valutaeffekter bidro positivt til resultatet i første kvartal», skriver selskapet. De positive effektene ble imidlertid delvis utlignet av betydelig lavere priser på alumina og aluminium.

Aksjen stiger 6,8 prosent til 24,74 kroner.

XXL

Onsdag morgen la sportskjeden XXL frem regnskapstall for første kvartal. Omsetningen kom inn på 2,16 milliarder kroner, opp fra 2,01 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor.

Resultat før skatt endte på minus 268 millioner kroner, som er det største underskuddet XXL har hatt i første kvartal noen gang.

Aksjen stiger 8,2 prosent til 9,93 kroner.