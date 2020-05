Emisjon i Finnair

Finnair vurderer en tegningsrettsemisjon på 500 millioner euro som følge av tap forårsaket av coronavirus-situasjonen. Det skriver selskapet, ifølge TDN Direkt.

Den finske regjeringen eier 55,8 prosent av Finnair og støtter forslaget. Det vil bli søkt om fullmakt ved selskapets generalforsamling i slutten av mai.

Kursnedgangen på onsdag var på 14 prosent. Dermed har aksjekursen i flyselskapet falt rundt 38 prosent hittil i år – som egentlig ikke er så mye sammenlignet med resten av bransjen. SAS-aksjen er også ned 38 prosent i år.

Det var en blandet dag på de europeiske børsene på onsdag. Noen børser var litt i pluss og andre litt i minus. Samlet var det europeiske aksjemarkedet lite endret siden tirsdag.

Resultatsesongen er allerede godt i gang. Onsdag var Airbus, Deutsche Bank, Barclays, Standard Chartered og Volkswagen blant selskapene som rapporterte kvartalstall.

British Airways-eieren IAG, som for ikke altfor lenge siden ønsket å kjøpe Norwegian, falt kraftig på London-børsen etter at tallene for første kvartal og guidingen for andre kvartal var verre enn det analytikerne hadde ventet i forkant.