Wall Street i grønt – revansjerer gårsdagens fall

I går stengte Wall Street i rødt, men investorene tar i dag virkelig mot til seg og snur børsen i grønt.

Etter femten minutters handel er Dow Jones opp 1,72 prosent til 24.521 poeng. S&P 500 er opp 1,9 prosent til 2.918 poeng. Nasdaq Composites er opp 2,3 prosent og 8.875 poeng.

BNP i fritt fall

Tallene viser at BNP i USA i første kvartal har blitt redusert med 4,8 prosent ifølge foreløpige tall. På forhånd var det ventet en nedgang på 4,0 prosent.

– Økonomien er i fritt fall. Dette er verre enn resesjonen under finanskrisen, sier Sung Won Sohn, en økonomiprofessor ved Loyola Marymount University til Reuters.

Det virker imidlertid ikke som at investorene lar seg skremme av de dårlige BNP-tallene for første kvartal. Det er ventet at det største smellet på BNP-nivået skal komme i andre kvartal.

Legemiddelselskapet Gilead Sciences meldte om positive data fra en studie for legemiddelet Remdesivir i behandling mot coronaviruset. Selskapet opplyser meldingen at NIAID vil komme med mer detaljert informasjon på en kommende briefing.

Aksjen er hittil opp 5,8 prosent til 83,23 dollar på New York-børsen i dag.

Viktige tall i kveld

Flere store selskap skal vise frem sine regnskapsrapporter for første kvartal onsdag. Spotify, Boeing og Mastercard sine tall kommer før stengetid, mens etter at Wall Street stenger kommer tall fra Tesla, Facebook, Microsoft og Ebay.

Det skjer samtidig som oljeprisen og de fleste europeiske børsene styrker seg onsdag. Klokken 20.00 norsk tid kommer det også rentebeskjed fra den amerikanske sentralbanken. Klokken 20.30 skal sentralbanksjef Jerome Powell holde pressekonferanse.

Meglerne i Oxford Economics tror ikke Fed vil gå til drastiske tiltak onsdag.

– Vi forventer at Fed vil gjøre hva enn de kan, så lenge det er behov for det, for å støtte økonomisk aktivitet, sier økonom Kathy Bostjancic i Oxford Economics til USA Today.

Bostjancic tror Fed vil holde ratene på null prosent «til økonomien rister av seg sjokket og er på vei til å nå stabillitet».