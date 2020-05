Oslo Børs: Vinneraksjen hoppet 86 prosent

Onsdag la hovedindeksen på Oslo Børs på seg 1,9 prosent før den sluttet på 772,15 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,8 milliarder kroner.

Olje/Equinor

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 23,04 dollar, opp 10,1 prosent.

Oppturen kommer etter at tall fra USA viser at oljelagrene ikke fylles like raskt som tidligere, skriver DNB Markets i en markedskommentar onsdag. Nå vurderer viktige oljestater som Texas, Nord-Dakota og Oklahoma å definere oljeproduksjon til lave oljepriser som sløsing med ressurser.

Equinor klatret 4,6 prosent til 141,35 kroner. Aker BP la på seg 7,6 prosent mens DNO gikk opp 8,1 prosent.

BerGenBio

BerGenBios legemiddel bemcentinib skal være med i en britisk studie i et forsøk på å lage et legemiddel for behandling av coronapasienter. Prekliniske data antyder at bemcentinib potensielt er nyttig for behandling av tidlig Covid-19-infeksjon, ifølge en melding fra selskapet.

Studien tar sikte på å få en tidlig indikasjon på om bemcentinib kan redde liv og forbedre resultatene hos de mest utsatte pasientene med Covid-19. De første pasientene i studien skal behandles umiddelbart.

Aksjen hoppet 85,9 prosent til 38,95 kroner. I løpet av onsdagen var aksjen oppe i 54 kroner, hvilket tilsvarer en oppgang på 157 prosent fra tirsdagens sluttkurs.

Norsk Hydro

I første kvartal 2020 omsatte Norsk Hydro for 38,1 milliarder kroner, godt over de 36,7 milliarder kronene analytikerne forventet. Resultat før skatt endte på minus 2,5 milliarder kroner.

«Vellykket opptrapping av produksjonen ved Alunorte-raffineriet, reduserte kostnader og positive valutaeffekter bidro positivt til resultatet i første kvartal», skriver selskapet. De positive effektene ble imidlertid delvis utlignet av betydelig lavere priser på alumina og aluminium.

Aksjen klatret 7,9 prosent til 25,01 kroner.

XXL

Onsdag morgen la sportskjeden XXL frem regnskapstall for første kvartal. Omsetningen kom inn på 2,16 milliarder kroner, opp fra 2,01 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor.

Resultat før skatt endte på minus 268 millioner kroner, som er det største underskuddet XXL har hatt i første kvartal noen gang.

Aksjen gikk opp 18,7 prosent til 10,88 kroner.