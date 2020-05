Oslo Børs klatrer oppover

Oslo Børs var torsdag svakt ned akkurat i åpningen, men snudde fort opp.

Etter 27 minutt handel står hovedindeksen i 773,23, opp 0,20 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 963 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 5,53 prosent til 25,57 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 10,69 prosent til 16,67 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 22,45 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Bjørnar Tonhaugen, sjef for globale oljemarkeder i Rystad Energy, uttalte onsdag til Finansavisen at han nå ikke tror bunnen er så langt unna.

– Markedet får nå litt optimisme på grunn av blant annet signalene om at etterspørselen kan ta seg opp igjen fordi Frankrike og Spania planlegger å gjenåpne 11. mai, lagertall som var litt mindre forferdelige enn fryktet, men jeg tror vil få noen negative overraskelser til, sa han.

– Blant annet at vi faktisk kan gå tom for lagringskapasitet, det vil si den praktiske lagringskapasiteten, før det blir bedre. Det betyr at man må være litt forsiktig en liten stund til, før man ser den faktiske bunnen utspille seg, fortalte Tonhaugen.

Equinor stiger 1,73 prosent til 143,80 kroner, mens Aker BP er opp 5,74 prosent til 178,70 kroner.

Resultatrush

En hel rekke selskaper har torsdag morgen lagt frem sine tall for første kvartal, og du kan se alle her.

Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) stiger torsdag morgen 11,07 prosent til 56,70 kroner etter å ha levert sine tall for første kvartal.

Selskapet rapporterte 368 millioner i overskudd etter å ha tatt 230 millioner i tap knyttet til Covid-19.

I DNB er ikke stemningen like god, og aksjen faller 1,45 prosent til 122,50 kroner etter sjokktap.

Banken tapsførte hele 5.771 millioner kroner i første kvartal, og overgikk dermed den mest pessimistiske analytikeren.

Storebrand melder om et negativt resultat på 334 millioner kroner i første kvartal, før positiv skatteeffekt. Forsikringsselskapet dropper nå utbytte.

Aksjen faller marginale 0,10 prosent til 48,70 kroner.

Aker Solutions økte omsetningen, men tapte store summer i første kvartal. Selskapet tror nå at inntektene vil falle 30 prosent i år. Aksjen stiger likevel 7,08 prosent til 7,03 kroner.

Subsea 7 tapte over 300 millioner kroner i første kvartal. Aksjen er nå opp 0,66 prosent til 57,70 kroner.

Vinnere og tapere

Kongsberg Automotive klatrer torsdag 12,50 prosent til 0,90 kroner på Oslo Børs. På det meste har aksjen vært omsatt for 1,11 kroner, som tilsvarer en oppgang på 38,75 kroner.

Sent onsdag meldte selskapet at det dropper den ekstraordinære generalforsamlingen som skulle vært avholdt i dag klokken 14. De også har utforsket mulighetene for å hente rundt en milliard kroner som følge av coronakrisen.

Reach Subsea er en av aksjene som topper dagens vinnerlisten, med en oppgang på 1,86 prosent til 1,32 kroner.

Selskapet kunne i morges melde at et datterselskap av MMT Group, har sikret en kontrakt sammen med Equinor for geofysiske undersøkelsestjenester i USA.