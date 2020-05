Børsnedgang i Europa

Etter tre dager i pluss, ble det nedgang på de europeiske børsene på torsdag. Frankfurt-børsen og Paris-børsen falt rundt 0,4 prosent, mens London-børsen var ned rundt 1,4 prosent. På grunn av oljeprisoppgangen var Oslo Børs blant de meste børsene i Europa.

Vi er midt i resultatsesongen, og på onsdag var Shell, Carlsberg og Nokia blant selskapene som rapporterte tall for første kvartal. Shell kuttet ut utbyttene for første gang siden andre verdenskrig, ifølge CNBC. Oljeselskapets bunnlinje nær halverte seg sammenlignet med første kvartal 2019.

Carlsberg meldte om et inntektsfall på 7 prosent og advarte om at det blir verre i andre kvartal. Økt salg av øl i butikkene er ikke nok til å veie opp for at barer og restauranter verden rundt er nedstengt.

Nokia-aksjen steg etter tallene og rapporterte et overskudd i første kvartal. Aksjekursen er likevel ned for året, selv om kursen har steget kraftig siden midten av mars.

Eurosonens BNP falt 3,3 prosent på årsbasis i første kvartal, og nedgangen var på 3,5 prosent sammenlignet med fjerde kvartal. I Frankrike var det kvartalsvise BNP-fallet på hele 5,8 prosent.