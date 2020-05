Wall Street åpner rett ned

Wall Street åpner i rødt torsdag.

Etter få minutters handel er Dow Jones ned 1,4 prosent til 24.300 poeng. S&P 500 er ned 1,1 prosent til 2.907 poeng. Nasdaq er ned 0,1 prosent til 8.971 poeng.

Markedet ser ut til å påvirkes av at ytterligere 3,8 millioner har blitt arbeidsledige i USA, og at totalen nå er over 30 millioner som leter etter jobb.

Marketwatch skriver at den ekstraordinære oppgangen i antall ledige har sannsynligvis dyttet arbeidsledigheten til over 15 prosent i USA, det høyeste nivået siden den store depresjonen.

Shell faller tungt

Blant enkeltaksjer handles Shell ned 14,2 prosent til 1245,80 dollar etter å ha lagt frem et justert CCS-resultat på 2,75 milliarder dollar i første kvartal 2020, mot 5,3 milliarder dollar samme periode året før.

Selskapet valgte å kutte utbyttet med 66 prosent, som er første gang Shell kutter utbyttet siden andre verdenskrig.

Analytiker Tom Ellacott i WoodMac omtaler beslutningen som fornuftig og forsvarlig, ifølge TDN Direkt.

– Vi estimerer at kuttet reduserer Shells kontantstrøm breakeven i 2020 fra 51 dollar pr fat til 36 dollar pr fat, sier han.

Tech-aksjer i pluss

Microsoft kan på sin side vise til et resultat på 1,40 dollar pr aksje i regnskapsmessig tredje kvartal, mot et ventet resultat på 1,36 dollar pr aksje. Aksjen handles opp 0,9 prosent til 179,01 dollar på børs i åpningsminuttene.

Facebook fikk et resultat pr aksje på 1,71 dollar pr aksje i første kvartal 2020, sammenlignet med 0,85 dollar samme periode året før og ventet 1,75 dollar pr aksje. Aksjen handles 7,2 prosent opp til 208,41 dollar.