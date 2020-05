Euroen tåler nye ESB-tiltak

Med rentemøte i USA onsdag kveld og rentemøte i eurosonen torsdag var det et potensial for rykk og napp i valutakursen, men euro/dollar holdt seg pent og pyntelig på 1,08-tallet gjennom hele dagen. Torsdag ettermiddag var kursen 1,0852.

Euroen lå samtidig på 11,16 kroner og dollaren på 10,28 kroner. Den norske valutaen er dermed i den sterke enden av de siste ukenes tradingintervall. Men det er egentlig ikke så mye action i valutamarkedet om dagen.

Den europeiske sentralbanken (ESB) gjorde ikke noe med programmene for aktivakjøp denne gangen, og heller ikke med de «offisielle» rentesatsene. Men rentekutt ble det, i utlånsrentene til bankene gjennom TLTRO3-ordningen, med sikte på å øke flyten av kreditt til realøkonomien. Her ble renten senket med et kvart prosentpoeng til minus 1 prosent.

ESB gjør dessuten døren vidåpen for å justere både størrelsen og sammenetningen av PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Programme), mener sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Hun venter at det vil bli økt med 250 milliarder euro til 1.000 milliarder euro innen sommeren.

I første kvartal meldte eurosonen om et fall i BNP på 3,3 prosent fra kvartalet før. ESB-sjef Christine Lagarde sier at BNP kan falle med mellom 5 og 12 prosent i år.